Defensa de Walter Solís: "Fiscal destituido no tuvo intención de investigar inventada causa de peculado"

Explica que Carlos Baca "no hizo extensiva la instrucción, a quienes se beneficiaron con el dinero, que son terceros y no son funcionarios públicos" Gutmberh Vera, abogado del ex ministro Walter Soliz, quien está con prisión preventiva por presunto peculado, se refirió sobre la destitución de Carlos Baca como Fiscal General del Estado. Lamenta que Baca "haya tomado como rehén de la justicia a Solís" y que, según explican, pese a no existir un informe de Contraloría en contra de su defendido, "le han iniciado una instrucción fiscal que es ruin, sin fundamentos constitucionales, ni legales".