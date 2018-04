Daniel Mendoza: "CPCCS-T no ha tenido excesos, pero sí alertas que me preocupan de parte de su Presidente" (AUDIO)

Audio Abril 27 - Daniel Mendoza



Asambleísta sostiene que apoyan a este organismo pero que deben actuar dentro de sus funciones El asambleísta Daniel Mendoza habló sobre el pedido de pronunciamiento de alcance de atribuciones del Consejo de Participación ciudadana Transitorio que efectuó la semana anterior y recalcó que esta solicitud nace por una serie de alertas en el actuar de este organismo y de su Presidente. Además, informó que realizarán un pedido de información para que se fundamente su actuar en distintas decisiones que han tomado, ya que hasta el momento no han recibido una aclaración al respecto.

En primera instancia el legislador aclaró que la solicitud que emitió es un proyecto de resolución en la Asamblea Nacional para que la Presidenta de este organismo presente un recurso de interpretación ante la Corte Constitucional y así explicar el alcance de atribuciones del Consejo Transitorio: “No podemos como asambleístas caer en una suerte de mirar para otro lado cuando existen alertas a arrogación de funciones y temas que no están en capacidad de hacer o realizar estos Consejeros”, explicó.

Mendoza, subrayó que nunca ha manifestado que de parte del Consejo Transitorio hayan existido excesos, pero si han notado varias alertas: “En ningún pronunciamiento he dicho que han existido excesos de este Consejo pero si han existido alertas que me preocupan por parte del Presidente, hasta ahora están haciendo bien su trabajo, pero lo que me preocupan son los pronunciamientos del Presidente Trujillo”.

De la misma manera, explicó que los ciudadanos no votaron por una asamblea constituyente, sino por un cambio histórico y para corregir errores de años anteriores: “El ciudadano que salió a votar el pasado 04 de febrero no votamos por una mini asamblea constituyente sino por un Consejo Transitorio que tiene una responsabilidad histórica y corregir errores que se han realizado en anteriores años”.

Acerca de los límites que se deberían permitir a los Consejeros, el asambleísta Mendoza reitera que lo más importante es respetar el mandato popular y entender cuál son sus competencias: “Ellos tienen la facultad de co ayudar, recibir denuncias e información para realizar la investigación correspondiente, pero por ahora hemos encontrado una vía legal para dejar claro la capacidad de control político por parte de la Asamblea al Consejo Transitorio”.

Por este motivo, Mendoza recalca que las funciones de esta entidad recaen en las mismas que tenía el Consejo anterior, pero más el mandato de la Consulta Popular: “Ellos son consejeros, son sujetos de control político, se debe respetar el mandato popular y lo que dice la Ley, el CPCCS asumió las competencias que tenía el consejo anterior, más el anexo 3 que es de evaluación, ese es el mandato”.

El asambleísta también recalca que el CPCCS transitorio tiene el respaldo de la Asamblea, ya que ellos fueron quienes los eligieron y posesionario, pero siempre deben circunscribirse al mandato popular: “Nosotros respaldamos lo que debe implementar y hacer el CPCCS transitorio, pero se debe recordar que si incumplen sus funciones sería causal de juicio político”.

Por otra parte, Daniel Mendoza sostuvo que ya ha pedido explicaciones al Presidente del CPCCS- T el Dr. Julio César Trujillo: “Se lo pregunté en la Comisión de la Fiscalización cuando acudió a comparecer en la sustanciación del Juicio Político en contra del Fiscal Carlos Baca, le solicité que fundamente cuál es la base jurídica del término ‘mandato’ que está utilizando para expedir las resoluciones administrativas que expide normalmente el CPCCS, pero no me respondió. También le pregunté si considera que los Consejeros Transitorios cuentan con inmunidad parlamentaria o está consciente que es un cuerpo colegiado que está sujeto a control político de parte de la Asamblea”.

Estas preocupaciones del legislador se deben a que se ha criticado la figura del híper presidencialismo en la década anterior y cree que si el actuar de este organismo continúa sin estar sujeto a fiscalización se caería en la misma figura: “En el pasado el híper presidencialismo ya le hizo suficientemente daño al país, por eso no puede haber un grupo de personas, ni una persona que tenga plenos poderes y no esté sujeto a control. Lo que buscamos como Asamblea es que se ordene todo el escenario para que se recupere la institucionalidad del Ecuador y se corrija lo que antes estaba mal”.

Para concluir con su intervención, el asambleísta, Daniel Mendoza, confirmó que se realizará una solicitud formal de información al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que aclaren estas disyuntivas: “Los asambleístas vamos a realizar una solicitud por más información al Consejo Transitorio para que nos expliquen ciertos temas”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato Radio – El Poder de la Palabra