Ramiro Rivadeneira: "En Constitución, Defensor del Pueblo es única autoridad que tiene inmunidad" (AUDIO)

Audio Abril 27 - Ramiro Rivadeneira



Comentó que este organismo podría perder su categoría "A" a nivel internacional El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, se refirió a su postura de no someterse al proceso de evaluación, ya que "tenemos muchas razones para plantear lo que hemos planteado. Primero, la ciudadanía tiene que ver que somos la institución que protege derechos humanos y esto es muy sensible en cuanto a la influencia o control que se pretende tener sobre nuestra institución. Una institución que protege derechos humanos jamás tiene que ser controlada por ningún otro órgano del Estado, no lo digo yo, lo dice la normativa nacional e internacional".

Señaló que los principio de París “que fueron reconocidos y aceptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993 y por los cuales se ha desarrollado toda una estructura internacional en las que están insertadas las defensoría del Pueblo; entonces, la ciudadanía tiene que tener en su imaginario que una Defensoría del Pueblo no es solamente un órgano nacional, también internacional”.

“Interactúa con los órganos de protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para la protección de la ciudadanía. La Defensoría del Pueblo estuvo presente en el examen periódico universal al Estado ecuatoriano, realizándole las observaciones sobre las situaciones de Derechos Humanos que debían realizarse y componerse en el Ecuador”, puntualizó.

Rivadeneira aseguró que el Defensor del Pueblo “es la única autoridad que en la Constitución tiene inmunidad, no tiene ninguna otra autoridad porque el Constituyente quiso darle una protección especial al Defensor del Pueblo por los temas que conoce, las funciones que realiza en protección de Derechos Humanos”.

Por lo que la situación “debió ser confrontada en el árbitro del partido de la democracia, la Corte Constitucional. Ellos son el árbitro del partido y cuando a la Corte Constitucional no se le permitió arbitrar, resulta que en adelante cualquier cosa podía pasar. Por eso nosotros pusimos nuestros argumentos ante la Corte, organizaciones internacionales han enviado cartas al Estado ecuatoriano poniendo en manifiesto lo que estamos diciendo”.

Aclaró que nadie desconoce lo democrático que fue la votación de la consulta popular, “pero un acto democrático también puede ser inconstitucional. Supongamos que la Asamblea se reúne y decide aprobar una ley con el carácter de Orgánica, sin que tenga los votos para ser Orgánica y vota la Asamblea. Es democrático, pero no constitucional. En el caso de la votación popular, el requisito era que tenga un dictamen de la Corte Constitucional para que nos diga hasta donde era el alcance de la consulta popular, esto no ocurrió”.

“El Consejo (Transitorio) está en su laberinto porque debe irse poniendo sus propias normas de interpretación y que empiezan a tener un impacto social negativo porque los jugadores de un equipo no pueden ser el árbitro del partido. Están haciendo de jugadores y de árbitro y aquí vamos teniendo un errores que vamos teniendo en el camino”, agregó.

El Defensor del Pueblo aseguró que no se está oponiendo a ser evaluado por su juez natural, la Asamblea Nacional. “No le tengo temor a ninguna evaluación, soy evaluado permanentemente a nivel nacional e internacional, pero por el juez nacional que es la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional también debería tener una voz en alto para decir estas competencias me pertenecen, porque la fiscalización, el juicio político por el incumplimiento de funciones le corresponde a la Asamblea Nacional y a ningún otro organismo”.

Recordó que el Consejo Transitorio les envió una carta a todas las autoridades “diciéndonos: si ustedes no me entregan la información que yo les voy a solicitar, será considerado incumplimiento de funciones. Yo le pregunté al doctor Trujillo, a través de un oficio, dígame usted cuál es su capacidad constitucional o legal para determinar que es incumplimiento de funciones. Yo podría hacer lo mismo, yo tengo competencia de control de información pública por la Ley Orgánica de Transparencia y yo pido información a las autoridades. Yo también podría dictar una resolución en la que diga si no me entregan la información es incumplimiento de funciones”.

De igual manera, expuso que una autoridad administrativa no tiene capacidad para realizar eso. “Lo hizo el consejo, no ha respondido mi solicitud del 29 de marzo y el día de hoy, después de mi pronunciamiento, saca un tweet que dice: el mandato de evaluación de autoridades establece que si alguna autoridad no entrega la información requerida en el término establecido, se considerará incumplimiento de funciones. Eso no votamos en la consulta popular. El artículo 26 de la Constitución dice ninguna institución, ninguna autoridad puede realizar un acto que no esté establecido en la Constitución o la Ley”.

En la consulta popular, el anexo decía “la evaluación garantizará el debido proceso con una audiencia que tendrá impugnación y participación ciudadana. ¿Cuál es la impugnación que estableció el Consejo de Participación? que pueden impugnar ante ellos mismo. Para mí no es garantía, pero lo otro, cuando dice que debe haber participación ciudadana, esto se tradujo en un reglamento del Consejo en denuncia, no toman en cuenta la participación ciudadana de quienes respaldan. Hay decenas de cartas de personas y colectivos a nivel nacional de gente que está en condiciones de vulnerabilidad y han contado con el apoyo de la defensoría del pueblo”.

Si el Consejo Transitorio cesa a Rivadeneira de sus funciones, aunque según dijo, no tienen competencias, “voy a acudir legítimamente, porque la normativa nacional me lo permite, con acciones de protección ante los jueces constitucionales porque esto es lo que procede frente a una actuación abusiva. Me reservo este derecho frente a una situación que no esté acorde a la normativa”.

“Hay que ver cuál va a ser la posición del Consejo de transición, pero yo esperaría, por los compromisos que tiene asumidos el Estado ecuatoriano; acaba de llegar una carta de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humano, órgano reconocido por Naciones Unidas, dirigida a la canciller diciéndole que este proceso de evaluación que se sigue a la Defensoría del Pueblo viola su independencia y autonomía y si no corrige, en la próxima reunión se revisará la acreditación A de la Defensoría del Pueblo. Este no es un daño a Ramiro Rivadeneira, es un daño a la ciudadanía”, advirtió.

Al tiempo de manifestar que todos los órganos de control deben tener independencia de autonomía, pero la Defensoría del Pueblo tiene normativa internacional que le blinda de este tipo de evaluaciones. “Puede tener un impacto internacional, las vías pueden ser en el sistema interamericano, en Naciones Unidas. Si llega a perder su categoría A, que tanto esfuerzo nos ha costado, nos va a generar un daño como país que no va a poder elaborar informes independientes ante los órganos de Naciones Unidas”.

(AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio