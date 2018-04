Presidente Moreno: "La respuesta para el Hambre Cero está en nuestros agricultores"

Evento reúne a expertos de 35 países y a 9 expresidentes El Presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la III Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria ‘Hambre Cero’, la cual tuvo lugar en la ciudad de Cuenca y sirvió para exponer varios proyectos desde distintos frentes y garantizar una alimentación saludable en todo el mundo. En el encuentro participaron nueve expresidentes de Iberoamérica y representantes de 35 países.

Moreno recalcó la importancia de erradicar la desnutrición infantil y el hambre en todo el mundo, por lo cual manifestó que Ecuador propondrá proyectos y acciones concretas para suprimir este problema: "Un mundo con hambre cero es uno de los mayores adeudos de nuestra humanidad, 815 millones de personas pasan hambre en el mundo por esto no podemos dormir tranquilos mientras una de cada nueve personas en el mundo no come lo necesario para vivir".

El Primer Mandatario sostuvo que es deber del Estado garantizar que la población mundial tenga alimentos suficientes y que el hambre en el mundo no se debe a la "escasez" de alimentos sino a la "codicia" y a un mal reparto de la producción. "El hambre en el mundo no es producto de escasez sino de la codicia. Es una realidad injusta y cruel, porque en el planeta sí se produce para todos".

De la misma manera, manifestó que una de las respuestas para que el hambre no sea una problemática mundial es regresar la mirada al campo y a los agricultores: “La respuesta para el Hambre Cero está en nuestros agricultores, por eso, desde el primer día de mi Gobierno, prometí volver los ojos al campo. El 65% de los alimentos que se consumen en las ciudades son producidos por nuestros campesinos. Su rol es fundamental para erradicar el hambre en el país”

Por otra parte, explicó que de parte del Estado ya se han creado varias acciones para atender esta problemática: “Programas como Médico Del Barrio, Agua Para Todos, Impulso Joven, Gran Minga Agropecuaria tienen un criterio holístico, para que lleguen a todos los sectores de la sociedad”.

El Presidente Moreno estuvo acompañado de nueve expresidentes iberoamericanos: Óscar Arias (Costa Rica), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Felipe Calderón (México), César Gaviria (Colombia), Laura Chinchilla (Costa Rica), Eduardo Frei (Chile), Eduardo Duhalde (Argentina), Hipólito Mejía (República Dominicana) y Rosalía Arteaga (Ecuador).

Fuente: Telediario – El Telégrafo – SECOM