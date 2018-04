Kharla Chávez: "Destitución a Carlos Baca se dio porque no judicializó audio como se debe"

Explicó que el Fiscal "vició una prueba tan importante como era el contenido del audio y los ecuatorianos nos quedamos con las ganas de saber la verdad completa" La asambleísta Kharla Chávez, quien participo como presidenta de la Comisión de Fiscalización en el juicio político del ex fiscal Carlos Baca, indicó que se busca "proteger al Estado de los funcionarios que han infligido la ley y la Constitución, así como preservar o retirar la confianza púbica depositada en ellos". Además, mencionó que la censura y destitución "obedece a que el Fiscal no judicializó como tiene que ser el audio, además, vició una prueba tan importante como era el contenido del audio".

Sostuvo que se busca “proteger al Estado de los funcionarios que han infligido la ley y la Constitución y segundo, preservar o retirar la confianza púbica depositada en ellos. Por ello, creemos que hemos cumplido el rol histórico de fiscalizar para poder controlar que los funcionarios hagan el trabajo basados en derecho”.

Sobre el informe que se presentó, indicó que “se logró hacer de una forma objetiva y hallamos y determinamos que el fiscal incumplió sus funciones” al no seguir lo establecido en varios artículos de la Ley.

La censura y destitución, dijo, “obedece a que el Fiscal no judicializó como tiene que ser el audio, además, vicio una prueba tan importante como era el contenido del audio y los ecuatorianos nos quedamos con las ganas de saber la verdad completa”.

Manifestó su sorpresa que “siendo el Fiscal que conoce sobre procesos, se haya saltado”.

Además, lamentó que no se haya dado los nombres de los asambleístas a los que se ha referido en varios de sus declaraciones, en las que les calificó de “cobardes”. “Esos comentarios me sonaban a desesperación, amenazas, intimidación, pero ayer los asambleístas demostramos que no dejamos amedrentar por nadie”, acotó.

Por último, señaló que existe una moción que fue aprobada por el Pleno para que asista el ministro de Agricultura para que explique sobre la situación sector arrocero y maicero, así como “llamar a otros funcionarios”.

Por su parte, la presidente de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, destacó que “una institución no depende de una persona” por lo tanto, “quien llegue a ocupar las funciones de fiscal “debe tener la entereza de destapar los casos de corrupción que quedan por investigar”, acotó.

De igual forma, resaltó el trabajo de fiscalización que lleva a cabo esta institución en esta nueva etapa.

(PP)

Fuente: Teleamazonas, EcuadorTV