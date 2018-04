Policía de Ecuador investiga supuesto nexo de "Guacho" con uno de los secuestrados

"Esta información aún no se ha confirmado", señaló director de Inteligencia, general Pablo Aguirre La Policía Nacional investiga un supuesto nexo de óscar Efrén Villacís Gómez, secuestrado en la frontera norte, con el grupo narcodelictivo, comandado por alias "Guacho", Frente Oliver Sinisterra. El ciudadano permanece, junto a su pareja, Kathy Velasco, en cautiverio desde hace más de 15 días.

El director de Inteligencia de la Policía Nacional, el general Pablo Aguirre, indicó: “Estamos verificando porque son información que llegan de otros lugares y no solamente de este tipo, sino de otro que a veces constituyen falsos rumores. Hay informaciones que sí están direccionadas a lo que en Inteligencia hemos realizado, pero hasta el momento, no hemos confirmado esta relación”.

El pasado 17 de abril, el entonces ministro del Interior, César Navas, informó al país sobre el secuestro de Villacís y Velasco en la frontera. Difundió un video de las personas en cautiverio, desde entonces, no existen más datos con la pareja ni tampoco con los secuestradores.

“Este terrorista no ha tenido una comunicación, como es su característica habitual. No se ha comunicado como normalmente, de forma eventual, lo hacía. No conocemos, desde hace algún tiempo, aquello, pero se está trabajando con las unidades de Inteligencia, coordinadamente con Colombia”, indicó.

Además, no existe información sobre la recuperación de los cuerpos de los tres integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, asesinados en territorio colombiano después de su secuestro en Mataje. “Ha habido algunas informaciones y hemos ido descartando cada una de ellas. Hemos ido a los ligares, hemos trabajado con la Policía colombiana, pero no es nuestro territorio”. (JPM)

