Paco Moncayo niega que se le haya propuesto ser Ministro de Defensa

"Presidente no me ha dicho nada al respecto", puntualizó Paco Moncayo negó que el Presidente Lenín Moreno le haya propuesto estar a cargo del ministerio de Defensa, luego de los rumores de que el general iba a llegar a esta cartera de Estado. Sin embargo, sostuvo que está presto a colaborar en los temas de seguridad que el país requiera.

“No se ha confirmado, no se me ha propuesto, el Presidente no me ha dicho nada al respecto. Hay mucho rumor que hoy corre en las redes, también por el momento que vive el país”, mencionó.

Aseguró que “yo soy un soldado al servicio de mi país. Nunca van a dejar de contar conmigo, mucho menos en los momentos actuales. Eso no implica que tenga que ser o no ser ministro. El presidente puede contar conmigo”.

En la mañana, la Secretaría de Comunicación informó que el Primer Mandatario aceptó las renuncias del Ministro del Interior, César Navas y del titular de la cartera de Estado de Defensa, Patricio Zambrano.

Además, indicó que en las próximas horas se informarán quienes son sus reemplazos.

(AEH)

Fuente: Radio Sonorama, Ecuadorinmediato