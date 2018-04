Patricio Donoso pide a CPCCS transitorio proceso transparente para designar nuevo Fiscal General

Además, informó que en próximos días calificarán juicio político en contra Gustavo Jalkh Patricio Donoso, asambleísta del movimiento CREO, se refirió a la destitución y censura del ex Fiscal General, Carlos Baca Mancheno, de parte de la Asamblea Nacional y explicó que los procedimientos para elegir a su reemplazo están a cargo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que deberá hacer el llamado a un nuevo concurso de forma inmediata. Asimismo, subrayó que en los próximos días procederán a la calificación de juicio político en contra del Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.

Donoso manifestó que el proceso de fiscalización que lleva adelante la Asamblea Nacional es el momento idóneo para que los funcionarios rindan cuentas y muestren al país todo su trabajo : “Ayer con la censura del Fiscal Baca se cumplió un acto fiscalizatorio que a algunos les sorprende porque en los últimos años no ha habido fiscalización”.

El legislador recalcó que el ex Fiscal inició su declive cuando únicamente enjuicio por asociación ilícita al ex vicepresidente Jorge Glas, cuando debió ir más lejos: “El Fiscal Baca comenzó a trastabillar el día en que cometió el error de solo iniciar un juicio por asociación ilícita al ex Vicepresidente Jorge Glas, la gente que se asocia ilícitamente lo hace para delinquir, ahí quedaron flotando delitos como peculado, testaferro y lavado de activos”.

Acerca del procedimiento para la designación de un nuevo Fiscal, Donoso explicó que el proceso lo debe llevar a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y no deberá durar más de 30 días: “Tiene que hacerse un proceso transparente para designar al Fiscal General titular por parte del CPCCS, en mi opinión este concurso deberá durar máximo 30 días no más, pero mientras se designa al nuevo Fiscal General deberá actuar el Fiscal subrogante de forma provisional”.

Para concluir su intervención, el asambleísta Patricio Donoso, informó que en el interior de la asamblea se encuentran estudiando la posibilidad de hacer un llamado a Juicio Político al Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh: “Posiblemente la próxima semana el CAL va a calificar el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, la fiscalización no debe asustar a nadie en otros países eso se hace normalmente”.

(PF)

Fuente: Sonorama