CENSURADO: Carlos Baca es destituido como Fiscal General del Estado

Se registraron 128 votos a favor y 3 abstenciones La Asamblea Nacional censuró y destituyó a Carlos Baca como Fiscal General del Estado durante la sesión de este jueves, que duró casi 10 horas. Con 128 votos a favor, 3 abstenciones, el Pleno legislativo decidió apoyar la moción soliacristiana y sacar del cargo a Baca.

Luego de que el Fiscal General del Estado, Carlos Baca, así como los legisladores Henry Cucalón y César Carrión declaren en el juicio político a la principal autoridad de la Fiscalía, los asambleístas iniciaron el debate para posteriormente decidir si censura y destituyen al Fiscal. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, informó que hablarán dos legisladores de cada bancada por el tiempo de 10 minutos.

La asambleísta Kharla Chávez manifestó que el proceso de juicio político del fiscal y el informe se elaboró el informe de la comisión de fiscalización con profunda seriedad. “Hay que proteger al Estado de los funcionarios que han infringido la ley y retirar la confianza pública insertada en ellos. Garanticé, en cada una de las etapas, el respeto al debido proceso y con una actitud democrática y pluralista el respeto a la opinión ajena”.

Agradeció el compromiso y aporte de los comisionados. “El Pleno de la comisión recibió a los asambleístas solicitantes y al fiscal para que presenten sus alegatos. Valoramos objetivamente las pruebas, viendo que estas sean pertinentes y guarden relación con el motivo de juicio político. La comisión determinó que el fiscal general incumplió las funciones previstas en la Constitución y en el COIP, al difundir información sin autorización expresa de sus intervinientes, además que tiene restricción legal por estar en investigación previa”.

Agregó que hubo un conflicto de intereses en la difusión del audio entre José Serrano y Carlos Pólit, por lo que si se comprobase el incumplimiento de funciones, se debe censurar y destituir al fiscal Baca. “Mientras llevamos a cabo un juicio político, se nos habla de la inseguridad que hay en la frontera norte. En los últimos días se ha insinuado que el país quedaría en completa indefensión sin Carlos Baca Mancheno. Estoy segura que las instituciones no están personificadas en sus principales autoridades. Estoy segura que en la fiscalía hay agentes capaces de combatir la corrupción, el terrorismo y la impunidad”.

Chávez cuestionó que se utilice el conflicto en la frontera para evadir un acto político. “Debo señalar que el trámite de juico político no respondió a intereses particulares, jamás se corrompió con prácticas propias del congreso de los 90 y el hombre del maletín no funcionó, a pesar de que por los pasillos rondaban los emisarios de quien supuestamente no pacta con nadie”.

“El pueblo ecuatoriano quiere saber qué acuerdos se habla en los audios, quien es la amiga y el chiquito y porque se saltó los procesos legales. Legisladores, hoy tenemos la oportunidad de devolverles a los ecuatorianos la confianza en las instituciones y que no nos doblegamos ante presiones de nadie”, sentenció.

Por su parte, el legislador Guillermo Celi expresó que el Fiscal Baca dijo que no está cumpliendo sus funciones, pero aseguró que lo están haciendo luego de 10 años. “El 4 de febrero del 2018, el día que 7 de cada 10 ecuatorianos tomamos una decisión firme, significó que mandemos a su casa al consejo de participación ciudadana y fue el origen de la designación del fiscal Baca. No debemos olvidar ese consejo”.

Aseveró que Baca incumplió sus funciones porque puso sus intereses personales sobre la institucionalidad, llevándolo a generar un conflicto de intereses, poniendo en riesgo la institucionalidad de la fiscalía, aparte de violar las leyes al no haber judicializado el audio entre Serrano y Pólit.

Celi expuso que lo fundamental es que se debe juzgar que ha hecho o dejó de hacer el fiscal Baca. “Definitivamente no actuó como lo manda la Constitución”.

Además, dijo que no debe haber un fiscal que no tenga afectos o desafectos y combata la corrupción y el narcotráfico y reiteró que existen los fundamentos para censurar y destituir al fiscal Carlos Baca.

En cambio, la parlamentaria Lira Villalva manifestó que el fiscal dijo que fue prejuzgado, sin embargo esto no fue así ya que se cumplió el debido proceso “de pies a cabeza. El fiscal no puede negar su derecho a la defensa, a entregar pruebas”.

Destacó que al pueblo no le interesa si se pelean los políticos, sino que se cumplan sus necesidades. “Necesitamos recuperar la confianza del pueblo y de las instituciones”, puntualizó.

La legisladora de Revolución Ciudadana, Lira Villalva mencionó que no es un espacio para facilitarle por lo que hizo ni para recibir su rendición de cuentas. Agregó que el proceso se ha configurado en un escenario inusual", pues la Asamblea ha presenciado hechos vergonzosos.

"Sátiras, acusaciones, el culpar a otros y las metáforas de las altas autoridades del Estado, cosa que se ha vuelto el pan de cada día en este periodo de desgobierno, al pueblo no le interesa si se odian o se aman los políticos, al pueblo le interesa que trabajen para cumplir sus necesidades", dijo.

Se requiere recuperar la confianza del pueblo en las instituciones y, a criterio de Villalva, se empieza con gente con equilibrio al frente de las instituciones.

"la formalidad y el apego a las leyes con la que actúen nuestras autoridades es la respetabilidad con la que se debería manejar el Estado", sostuvo e indicó que "el país necesita paz, profesionalismo, más trabajo y menos enredos".

Revelar indebidamente un audio ha sido la causa para que se recomiende el juicio político, la asambleísta cuestionó que no haya activado el sistema judicial para activar el proceso.

"En medio en un escenario donde la seguridad del país es la seguridad, no podemos permitir que nos distraigan con este tipo de ridículos, lo único que consigues es que el país siga perdiendo autoridad frente a sus enemigos, como se estarán riendo del país, aquellos que deberíamos perseguir", indicó.

Jimmy Candel, legislador por Santa Elena, dijo que se está viendo con claridad que la Asamblea Nacional sigue recuperando ese espacio casi perdido en cuanto a la fiscalización. “Hoy en día, esta Asamblea, esa respondiéndole al país que estamos fiscalizando, poniendo orden, dándole una respuesta a quienes depositaron su confianza en nosotros", mencionó.

Candel sostuvo que el Fisca ha recibido el tratamiento que todo funcionario y ciudadano debe recibir: respeto absoluto al debido proceso.

"El menosprecio al debido proceso es la causa fundamental, por la cual, el Fiscal se encuentra como reo en el juicio político. El derecho que el fiscal general del estado ha negado a los ciudadanos, que son sus enemigos personales, esta Asamblea, por el contrario, se lo ha garantizado al Fiscal, usted, señor Fiscal, violó la Constitución en los artículos 76 y 194, y los artículos 478 y 470 del Código Integral Penal, invalidó una prueba que debió someterlos a los procedimientos que establece la ley".

Para el legislador, el Fiscal tiene graves problemas con su realidad y con su contexto: "En los últimos días ha recorrido calles y plazas públicas, ha visitado medios de comunicación, le ha lanzado una perorata de victimización a todo aquel que lo ha querido escuchar con el único propósito de descalificar la actuación de la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional".

"El problema con su realidad lo hace olvidar que él, Carlos baca Mancheno, fue funcionario del anterior gobierno y fue nombrado por el reorganizado y difunto Consejo de Participación Ciudadana, el mismo que también designó al ex Contralor Carlos Pólit, enjuiciado y censurado por la Asamblea nacional", indicó.

"Un fiscal distraído y con déficit de atención a los asuntos que importan a los ecuatorianos", calificó Candel a Baca.

El asambleísta Hermuy Calle sostuvo que el fiscal Baca “no entendió que incumplir con sus funciones perjudica a toda la sociedad ecuatoriana. Estamos convocados para recordarle que no hay ningún poder sin límites”.

Explicó que Baca quiso reducir su defensa a que se lo acusa por una rueda de prensa, pero aclaró que fue por lo que dijo en la rueda de prensa. “Se escucha que Baca está jugando en su cancha, dada su pretensión de ser presidente”.

Además recordó que el policía Danny Ibarra recibió la disposición de fabricar un parte policial posterior a la rueda de prensa. ¿Qué ejemplo está dando a la nación el fiscal Baca?”.

Calle aseguró que el fiscal Baca mintió al país ya que ordenó que se realice este parte, “embarrando a la Policía. Es decir, incumple funciones, como el 282 del Código Orgánico de la Función Judicial. Abusó del poder para su trama política”.

“Desvió el poder cuando retira el personal de apoyo de la fiscal Thania Moreno para borrar las huellas de sus actuaciones anteriores y que pueden ser consideradas como penales”, acotó.

Por ello, manifestó que el país debe reivindicarse y la Asamblea debe destituir y censurar al Fiscal Carlos Baca.

Por su parte, el legislador Homero Castanier, rechazó las declaraciones de Baca cuando dijo cobardes a los asambleístas. “Cobardes son los que no dicen las cosas de frente, cuando tienen rabo de paja, los que no permiten fiscalizar, los que cobran sueldo y no dan la cara. Los cobardes mueren antes de morir”.

Recordó que en los últimos diez años se ha hablado de las mega obras, pero no las mega coimas. “El país se convirtió en una feria donde muchos se aprovecharon del dinero de los ecuatorianos. Este juicio político no puede analizarse como un hecho aislado, es parte de una estructura que hasta cierto punto ya no nos sorprende, pero sigue causando rechazo de la sociedad ecuatoriana”.

“Nos bloquearon la fiscalización porque se aferraban a un escenario maloliente de lo que sucedía al país. Ahora entendemos porque se aferraban en defender a los organismos de control. Los actores se cuidan las espaldas entre ellos, al más puro estilo de las familias sicilianas que operaban en la mafia”, puntualizó.

Aseguró que un fiscal debe tener confianza y credibilidad, con una hoja de vida cristalina. “El país debe tener una justicia independiente e imparcial. Esta época debe tener una respuesta comprometida con el cambio, con la remoción de los escombros inmorales del país. Respaldamos la moción de censura y destitución del fiscal general de la nación porque el Ecuador no merece esto”.

El próximo en intervenir fue el parlamentario Héctor Muñoz, quien comentó que esto es un hecho bochornoso para el país, el cual no se debe repetir. “Tenía la obligatoriedad de abstenerse en el proceso de investigación del audio”.

Bajo la propuesta del asambleísta César Rohón, la Asamblea decidió la censura y destitución del fiscal Carlos Baca Mancheno. 128 votos a favor y 3 abstenciones se registraron en el Pleno.

(PAY) (AEH)