PRUEBAS DE CARGO; Asambleístas interpelantes: Por divulgar audio entre Pólit y Serrano, Fiscal Carlos Baca debe ser destituido

Por su parte, el Fiscal señaló que "el pretexto es la rueda de prensa. Así que, con todo respeto, me parece que aquí si hay un chantaje" Durante el juicio político al fiscal Carlos Baca Mancheno, dos fueron los interpelantes: el asambleísta socialcristiano, Henry Cucalón; y el legislador de CREO, César Carrión. Luego de menos de tres horas de alocución de la máxima autoridad de la Fiscalía, ambos parlamentarios han cuestionado el actuar del funcionario. Cucalón lo acusó de ser "un mal político disfrazado de Fiscal", mientras que Carrión manifestó que "el problema fue cómo exhibió el audio en una rueda de prensa". Ambos destacaron que el Fiscal no siguió el debido proceso y por eso debe ser destituido. En respuesta a esto, el Fiscal rechazó que se diga que son por "las pruebas" que se lo llama a juicio. "El pretexto es la rueda de prensa, lo dicho por Carrión y Cucalón lo confirman", precisó.

“Rechazo que un descalificado haya ofendido a la legislatura y a sus integrantes y que venga a tratar de balbucear sobre institucionalidad cuando las ha ninguneado en beneficio propio. Disculpas con piola a otra esquina”, reclamó, en primera instancia, el legislador Henry Cucalón.

Aseguró que, en este momento, la Asamblea tiene la oportunidad de: “o rescatar la Fiscalía de una persona que puede practicar chantajes o dejar que la siga presidiendo quien la avergüenza y no la representa”.

“Carlos Baca Mancheno nunca tuvo credenciales para ser Fiscal. Su designación fue hecha por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) obediente y obsecuente de las voluntades del momento y ese Consejo fue castigado con el voto de los ecuatorianos del 4 de febrero. Es la prueba viva de por qué el pueblo sufragó y los castigó”, enfatizó.

El asambleísta socialcristiano reiteró que la autoridad es la “mano derecha e incondicional de Rafael Correa, quien posteriormente lo ha negado”, pero además, lo acusó de ser “un mal político disfrazado de Fiscal”.

Cucalón lamentó que el Fiscal “no comprenda que la persona que ejerce un cargo no es la institución. Esta Asamblea no está en esa línea, pero lo que sí parece comprender, erróneamente, es que él puede creer que no está obligado a cumplir con la ley y que puede actuar visceralmente en lo que él cree y lo camufla como que fuera de interés nacional”.

“El problema no es la rueda de prensa, ni que debió haber denunciado, sino que violentó el debido proceso de forma expresa. La responsabilidad política es evaluada por actos y desviaciones por parte de quienes ejercen funciones públicas. El control político radica en ver si las actuaciones de los funcionarios son convenientes o inconvenientes”, explicó.

Por sus desaciertos, cuestionó Cucalón, “ha borrado con el codo lo que pudo haber hecho con la mano”, por eso se lo ha llevado a juicio político, porque además, “no goza con la confianza de quienes somos legisladores”, expresó.

“Solicito y exijo censura sin dilaciones y su destitución como Fiscal General de la Nación porque, al margen de la ley, nadie, por encima de la ley, nada. El Ecuador merece sus mejores representantes y nosotros tenemos el deber de hacer que eso se cumpla”, finalizó.

Carlos Baca, en su turno de réplica, señaló que la intervención de Carrión ha confirmado “que el Fiscal está llamado juicio por una rueda de prensa, eso es todo. Cuando se habla en plural de las pruebas, es falso”.

“No son las pruebas, es solo la rueda de prensa”, aclaró Baca al señalar que “no es ningún simplismo, sino que es lo que dice la Comisión de Fiscalización y dice que lo único que está probado es la rueda de prensa. Ese es el simplismo por el cual estoy siendo llamado a juicio”.

Sobre lo dicho por Carrión, de que el Fiscal divulgó un audio “de altas autoridades del estado”, Carlos Baca aclaró que “se trataba de un prófugo de la justicia y de una alta autoridad”.

Además, sostuvo que el resto de los puntos tratados por el interpelante César Carrión no tiene nada que ver con la demanda política y reiteró que esto “confirma que es por la rueda de prensa”. Baca recordó que en la Comisión de Fiscalización dijo “que se está violando el debido proceso y no porque hay 103 votos para el juicio ya se debe destituir al Fiscal”.

Sobre el caso 30-S, señaló que “cuando se conformó la Comisión la sentencia de inocencia de Carrión ya había sido dictada” y negó que existe un conflicto de intereses.

En su réplica a Cucalón, el fiscal Carlos Baca indicó que ha contabilizado más de una docena y media de epítetos y calificativos en su contra. “Hasta donde yo recuerdo, en mi intervención principal, no utilicé ninguno, ni en su contra ni en contra de nadie. Posiblemente pensando que se pueden sustituir los argumentos con insultos. Pensé que los debates en la actual Asamblea habían subido de nivel y se acabaron los cenicerazos, sin embargo no puedo dejar de decir que en su intervención se vino a la memoria mucho de ese tiempo”.

“Sería bueno que se me conceda el acta de su intervención y sería bueno si renuncia a su inmunidad y volviera a decir lo que dijo de mí. En su intervención, dejó muy claro cuál es la intención de su juicio político cuando dijo ‘vamos a recuperar la Fiscalía’”, reclamó.

Asimismo, indicó que no ha escuchado a ninguno de los dos interpelantes hablar sobre la institucionalidad del Estado cuando un Presidente de la Asamblea Nacional y un prófugo de la justicia hablan de “bajarse al Fiscal”.

Respondió además, a lo dicho por Cucalón sobre haber perdido la confianza y comentó. “He vuelto a leer la Constitución y no dice que perder la confianza de los asambleístas sea suficiente para que una persona sea cesada del cargo. Pero la confianza es como la comunicación, con dos vías, como unos confían en otros, otros confían en uno, y me pregunto ¿qué confianza es la que hemos tenido con el señor Cucalón o con los demás legisladores, para que le hayan perdido la confianza en mí?”.

Le pareció un chantaje además, el que se haya dicho que si la Asamblea Nacional no actúa para censurarlo, lo hará el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. “Eso sí es un chantaje. Sinceremos esto, digámosle al país con transparencia si es que ya está tomada la decisión, pero díganle al país por qué sacan a Baca”.

“El pretexto es la rueda de prensa. Así que, con todo respeto, me parece que aquí si hay un chantaje a lo largo de este proceso, es esto de decir: si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el Consejo. No creo que con la altura con la que se ha llevado el debate quepa hacer más explicaciones sobre los adjetivos”, comentó.

“Creo que el país se merece recordar dos cosas: si como lo ha dicho el asambleísta Cucalón, si ustedes son los representantes del pueblo, el debate tiene que ser de altura, en el que una docena de adjetivos no sean utilizados por un asambleísta. Lo segundo es que el Fiscal es un funcionario público que tiene iguales o tan delicadas funciones como las de ustedes, es un ciudadano como ustedes, en consecuencia, el Fiscal es un ciudadano y ser humano que puede cometer errores, pero, por naturaleza, el Fiscal es una persona que tiene que garantizar que las investigaciones se lleven de manera objetiva”, añadió.

