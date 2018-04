Ecuador importará 3´120.000 barriles de Nafta de Alto Octano Ron 93

Esta es usada para mezcla en elaboración de gasolina Extra, por lo que con esto, se garantiza abastecimiento de este derivado aproximadamente hasta octubre de 2018 La empresa Gunvor S.A. fue la adjudicada para importar 3´120.000 barriles de Nafta de Alto Octano Ron 93. Esta compañía ofertó un diferencial de US$+4,87/BL (más cuatro dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y siete centavos por barril), según información de Petroecuador.

De acuerdo a las bases de la licitación, el volumen ofertado de 3´120.000 barriles de Nafta de Alto Octano Ron 93 arribará al país en trece (13) cargamentos de 240.000 barriles +/- 10% cada uno. La primera entrega llegará al país del 27 al 29 de mayo de 2018.

De las 38 empresas invitadas para el concurso internacional, se recibieron 8 ofertas para Nafta de Alto Octano Ron 93, 7 ofertas para Nafta de Alto Octano Ron 95 y 7 excusas. Las empresas que presentaron ofertas fueron: Citizens Resources LLC, Freepoint Commodities LLC, George E. Warren Corporation, Gunvor S.A, Lukoil Pan Americas, LLC., PTT International Trading PTE LTD., Trafigura PTE. LTD y Vitol INC.

Para la apertura de ofertas asistieron representantes de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC EP), Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), representantes de las empresas oferentes, así como autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional de EP Petroecuador y medios de comunicación.

Cabe indicar que, la Nafta de Alto Octano Ron 93 es usada para la mezcla en la elaboración de gasolina Extra, por lo que con esta importación, se garantiza el abastecimiento de este derivado aproximadamente hasta octubre de 2018. El marcador utilizado para la importación de esta gasolina es UNLEADED 87 US GULF COAST. (JPM)

Fuente: Petroecuador