Evaluación a policías se ampliará a Carchi y Sucumbíos

Además, ya no será solo de los dos últimos años, sino quienes hayan trabajado en los últimos 5 años El ministro del Interior, César Navas, anunció que la evaluación a policías que trabajan en frontera se ampliará quienes laboran en las provincias del Carchi y Sucumbíos y ya no solo en Esmeraldas. Además, estableció que ya no sea solo de los dos últimos años, sino de los últimos 5 años y que se enfoque en grupos de inteligencia y antinarcóticos.