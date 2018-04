Harold Burbano: Presencia militar debe ir acompañada de cumplimientos de derechos y necesidades de población fronteriza (AUDIO)

Audio Abril 26 - Harold Burbano



Advierte que deber del Estado ha sido asumido por disidencia, Farc y paramilitares El abogado Harold Burbano, representante de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), se refirió a la situación actual que viven los pobladores de la frontera entre Ecuador y Colombia. Considera que las autoridades deben realizar un plan para proteger a los ciudadanos, pero con una estrategia a mediano y largo plazo. Explica que para atacar los problemas de seguridad en el país, se tiene que involucrar a la gente de frontera y cumplir sus necesidades, "sin afectar su estilo de vida, su capacidad productiva y su desarrollo".

“Esta explosión coyuntural que se ha dado, lamentablemente, por los tres compañeros periodistas, por los militares y este último secuestro, no se quede solamente en eso, en la intervención puntual de un par de meses, sino que de verdad sea la oportunidad de ver a la frontera como lo que es, parte del territorio ecuatoriano”, dijo Burbano.

Señala que INREDH ha monitoreado la situación de la frontera desde 1993. “Se dio en un contexto con el caso de ‘Los 11 del Putumayo’, en el que primero detuvieron a cincuenta campesinos los militares de manera arbitraria e ilegal, y quedan once presos, a los demás los sueltan y los procesan por terrorismo, tráfico de drogas, etc.”

Añade que “luego de una investigación larga se logró determinar que ellos no eran responsables de ningún tipo. Estamos desde ese momento porque en ese año el Ecuador empieza a mirar a la frontera norte y no es algo casual, ni algo que nace de la idea del ex presidente Sixto Durán Ballén sino que es parte de una coyuntura donde los Estados Unidos empiezan a ver a Sudamérica como el puntal donde van a querer encontrar nuevos aliados, entonces empieza el Plan Colombia, que se concretó en 2004, empiezan a ver las fronteras con Venezuela y la lucha contra las drogas, no como una agenda final con objetivos claros, sino como una estrategia política para poder vincular a los Estados de América del Sur a sus objetivos políticos”.

El abogado destaca que “en el cordón fronterizo ecuatoriano no ha habido control efectivo por parte del Estado de ninguna forma y la parte de Colombia es igual, es un control que no existe, que está en manos de grupos guerrilleros, en su época, paramilitares; ahora bandas del crimen organizado, el tema de drogas, pero los Estados no han tenido una presencia”.

Según Burbano, la presencia militar aumentará el conflicto. “Eso pasará porque la dinámica en esta zona, el 80 por ciento está vinculada con las economías ilegales, entonces, si es que vas a entrar con una estrategia exclusivamente militar, te estas enfrentando a una situación donde la gente no va a tener miedo a la economía ilegal porque, de alguna forma, está vinculada a esta, no le va a tener miedo a tu Estado, a tu ejército, sino lo que vas a hacer es exacerbar la desconfianza que tiene la gente con el Ecuador”.

“Por eso hemos planteado desde hace algún tiempo que esta estrategia militar tiene que venir acompañada de una estrategia de cumplimientos de derechos, que no se hace de la noche a la mañana, pero si esto no se hace, lo único que va a pasar es que la intervención será puntal y no va a cambiar la situación”, acotó.

“Hay que entender que estas bandas criminales no nacen de la noche a la mañana y no son gente que se despiertan y dicen: voy a hacer una banda criminal. Es gente que ha sido entrenada, es un proceso largo y que, de alguna forma, nace de las disidencias de las Farc, entonces, es gente que tiene capacidad y entrenamiento militar y una metodología que no es exclusivamente criminal sino un trasfondo político, aunque no sea el objetivo actual”.

Aclara que los habitantes de la frontera se vinculan en actividades ilegales por necesidad o por odio al Estado porque lo ve como enemigo.

“¿Cómo intervenir en esta zona?, primero, hay que llegar a la zona, pero con educación cívica, con construcción de ciudadanía. La gente en la zona tiene que entender que el Estado ecuatoriano es obligado a protegerle a cumplir sus derechos, hay que explicarle a la gente que, en garantía de sus necesidades básicas, deben deberse al Estado y no a ninguna estructura criminal fronteriza”.

Menciona que es “una estrategia que se ha realizado en otros contextos en el Ecuador, por ejemplo, hace 60 años cuando recién ingresaron las Fuerzas Armadas a la frontera se encontraron con poblaciones indígenas y poblaciones afro y lo que hicieron la iglesia y los militares es mostrarle que son ecuatorianos. Ese trabajo de construcción de ciudadanía, de construcción cívica es algo que se dejó hacer hace 40 años cuando se empezó a ver a la gente de frontera como un enemigo y no como un ciudadano”.

Resalta que “en el cordón fronterizo, los 10 primeros kilómetros desde la frontera hacia el Ecuador es una zona donde no ha habido intervención, más allá de la carretera a Mataje en Esmeraldas. Pero en las poblaciones del Carchi, Maldonado, Tufiño, siguen igual que hace 20 años. En la zona de Lago Agrio todas las poblaciones siguen igual”.

“Hay que entender qué es lo que ellos quieren producir y qué quieren como proyecto de vida. Hay necesidades que la gente expresa, pero no han sido escuchadas”, dijo.

Destaca que “el puente de Mataje es parte del acuerdo que tenemos con Colombia, el puente Rumichaca y San Miguel ya estaba planificado que nacieron de la iniciativa Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, la IIRSA”.

“Ni Colombia ni Ecuador se han puesto a pensar que la reconstrucción social en la frontera es el objetivo final para garantizar la seguridad. La gente tiene que deberse a un Estado ecuatoriano que le cumple sus derechos y esto lo entendió muy bien la disidencia, las Farc, los paramilitares, y ellos son los que han creado una línea para ellos, y esto tiene que revertirse, pero ¿cómo hacer que esa gente confíe en el Estado? cumpliendo sus necesidades, cumpliendo sus derechos”, señala.

“La gente de frontera necesita ser parte de la unidad que estamos hablando últimamente, y no solo en Esmeraldas. En el país hay control territorial de bandas criminales, de disidentes, del mismo ELN que todavía está movilizado en Colombia, que están en el Ecuador, pero que no se percatan o si lo saben, no les interesa que está realidad cambie, por eso, la unidad del Ecuador para atacar los problemas de seguridad tiene que involucrar a la gente de frontera y el cumplimiento de sus necesidades, sin afectar su estilo de vida, su capacidad productiva y su desarrollo”, concluyó.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio