Carlos Baca: "Si debo retirarme del cargo, lo haré, pero no me llevaré el haber utilizado el poder para conspirar" (DOCUMENTO)

Recalcó que "al día siguiente de meterme con el hombre más poderoso del país, Carlos Pólit, apareció el informe del 30-S" El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, inició su intervención en la Asamblea Nacional a propósito del juicio político que se inicia en su contra. Detalló que su comparecencia se enfocará en 4 ejes: Cumplimiento o incumplimiento de sus funciones; observaciones y comentarios de la tramitación del juicio político; verdadero motivo por el cual comparece a la Asamblea y anuncio y presentación del tema de la frontera norte.

"Vengo a esta Asamblea a cumplir mi obligación como Fiscal General del Estado, pero vengo a esta Asamblea a cumplir mi obligación como ciudadano", mencionó Baca, quien detalló que su intervención estará compuesta de 4 aspectos.

"En una primera parte, referiré a aquello que es motivo del control político de la Asamblea Nacional, es decir, aquello que tiene que ver con el cumplimiento o incumplimiento de funciones. En una segunda parte, referiré a algunas observaciones y algunos comentarios que tengo respecto de la tramitación de este juicio político. En una tercera parte, analizaré aquello que considero el verdadero motivo por el cual el Fiscal General del Estado comparece a la Asamblea y un cuarto momento, anunciaré y presentaré la posición que tiene la Fiscalía General del Estado frente al tema de la frontera norte", especificó.

Baca mencionó que "no todo lo que vamos a decir es nuevo, pero es importante que se diga". Agradeció porque en la intervención se dirigirá a los asambleístas, pero, principalmente, "gracias porque me voy a dirigir a las y los ciudadanos del Ecuador".

"El informe es un informe que recoge todo aquello que ocurrió en el proceso de juicio político, pero, más allá del informe, hay na disposición que se encuentra en la Constitución que se refiere al juicio político y que se refiere, en consecuencia, al margen en el cual la Asamblea desarrolla su actividad, dentro del control político, por una parte, pero, principalmente, dentro de la ejecución material de garantías y potestades que deben estar sujetas a esas normas", sostuvo.

La Asamblea podrá proceder al juicio político por incumplimiento de las funciones que les asigna la Constitución y la ley, leyó el Fiscal el artículo correspondiente. Baca afirmó que "después de la comparecencia del Fiscal y después de la comparecencia del ex Presidente de la Asamblea Nacional a este pleno, la Asamblea Nacional toma una decisión sobre todos temas distintos, dos cuestiones diferentes, la una, cesar de su cargo como Presidente de la Asamblea a quien ese entonces la ejercía, la otra, iniciar juicio político".

"En una misma resolución se comparte y se incluye la suerte jurídica y constitucional de quien iba a ser cesado y la suerte jurídico-constitucional de quien debía ser sometido a juicio. Lo dije e la Comisión de Fiscalización que se estaba pretendiendo manejar un doble estándar sobre esos hechos", indicó.

Para Baca, es un doble estándar porque al Fiscal lo llaman a juicio tomando los argumentos del ex Presidente de la Asamblea y a José Serrano lo cesan de su cargo por el audio.

"El pleno de la Asamblea, primero, en una misma resolución, no en resoluciones distintas, dicta una resolución que, en este caso, se constituye en la anticipación del criterio de la Asamblea, incluso, cuando a la propia Comisión de Fiscalización llegan varios interpelantes a decir a quien hay 103 voluntades que votó el Pleno de la Asamblea, en consecuencia, aquí hay 103 voluntades, la mayoría ha resuelto que hay que ser enjuiciado", dijo.

La norma constitucional dice que al Fiscal se lo puede procesar políticamente por el incumpliendo de sus funciones, si la figura negativa es el incumplimiento de funciones, no hay razón para enjuiciar políticamente a quien cumple funciones, mencionó Baca.

"De la lectura el informe, se desprende que el incumplimiento de funciones se refiere a una rueda de prensa, que es lo único probado, es decir, parecería ser que el prisma sobre el cual se va a calificar el cumplimiento de funciones del Fiscal es haber dado una rueda de prensa, como que el Fiscal no hubiese hecho absolutamente nada", acotó.

Al hablar sobre cómo ha cumplido su trabajo como Fiscal, Baca detalló: transparencia y lucha contra la corrupción, indicando que en su posición, al salir de la Asamblea, "la primera acción que tomó el Discal fue crear la Unidad de transparencia y Lucha Contra la Corrupción".

"Es la unidad que lleva la mayor parte de lo que hemos denominado casos emblemáticos, casos sobre los cuales se requiere toda la fuerza, inteligencia, capacidad de una institución para llegar al resultado y hacer justicia", acotó.

La Unidad Lavado de Activos fue fortalecida, mencionó Baca, al tiempo de precisar que "aquí no hay puntada sin hilo frente a lo que el Fiscal debe ser o debe dejar de ser".

"Creando la Unidad de Delitos Tributarios y Aduaneros, Unidad de Lucha Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, todo esto en el trascurso desde el 11 de mayo hasta esta fecha", dijo.

En el ámbito de la transparencia y lucha contra la corrupción se articulan 3 ejes: misión de la Fiscalía, "resulta que no es lo mismo investigar 330.000 denuncias con 4 fiscales por cada 100.000 habitantes que investigar esas 330.000 denuncias al año con 8 fiscales por cada 100.000 habitantes".

"No es lo mismo por cargas de trabajo, que hayan 60 peritos y que, en realidad, se requieren 200 peritos, no es una casualidad que en ese proceso de dejar hacer o dejar pasar toda selección terminé siendo arbitraria y uno tenga la obligación en el ejercicio de sus funciones de hacer énfasis en algo: fortalecer las capacidades misionales de la Fiscalía para investigar los actos de corrupción, hacemos énfasis en que la Fiscalía no es un estado aparte, no es una institución de presupuesto ilimitado, no es una institución que tiene un cuerpo policial propio, entonces, es necesario un segundo eje".

Para luchar contra la corrupción, dijo, existe un tercer eje que es el internacional. “Sin la cooperación internacional en un mundo globalizado, la corrupción, narcotráfico, trata de personas, narcoterrorismo, son de combatir. En este trabajo, si se lo quiere hacer en serio, el alinear estos tres ejes, no se hace de la noche a la mañana”.

“Yo llevo en este cargo 11 meses, pero además, constituimos lo que se denomina fuerza de tarea integrada por 17 fiscales que están en distintas unidades y que tienen un conocimiento especializado en infracciones. Le dimos a esta fuerza de tarea un equipo técnico del más alto nivel en donde la Fiscalía no puede depender de terceros o externos porque estos pueden tener un interés que contamine lo que se tiene que hacer. Para lo cual se incorporó a expertos como en petróleos, delitos financieros, contratación pública, etc.”, detalló.

Asimismo, detalló que se instauró una Unidad de Investigación de Delitos Tributarios y Aduaneros en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). “A través de estos dos organismos con el soporte de la Fiscalía, se judicializaron muchos casos relacionados con personas jurídicas y naturales; delitos de contrabando o defraudación tributaria o lavado de activos”.

Recordó que se registraron 64 empresas fantasmas que emitieron facturas falsas a casi 6 mil clientes que habría causado un perjuicio posible al Estado de casi US$200 millones de dólares. “Esto podría ser muchas veces más grande que el causado por ODEBRECHT. Se develó además una trama que involucraba a más de 500 empresas dedicadas a esto. Por eso hemos mantenido reuniones bilaterales con muchos países y firmamos un convenio con un instituto suizo para recuperación de activos”.

En cuanto al eje de las personas desaparecidas, señaló que se crearon fiscalías especializadas para tratar estos casos. “Entendemos el sufrimiento, el dolor de las familias de una persona desaparecida, actualizamos registro y muchas de estas cosas, se han ido haciendo en el silencio”.

Sobre los casos de abuso sexual a menores, Baca explicó que se logró actualizar un grupo de protocolos relacionados de esta problemática como de detección y protección. Lamentó que exista la problemática del “silencio” y la de re victimización de los menores. “Con todo esto, se tuvo apoyo del Gobierno, pedimos al Consejo de la Judicatura para que realicen concursos y aumentar el número de fiscales, pero ahora están suspendidos”, afirmó.

Sostuvo que se aprobó una nueva estructura enfocada más a la investigación y su fortalecimiento como institución. Además, sobre la Ley de extinción de dominios que presentó a la Asamblea, sostuvo que con ello se puede recuperar el dinero de los delitos como lavado de activos. Señaló que esta ley permite que “puedan ser extinguido el dominio en tanto se comprueben que esos bienes estuvieron atados de un acto delictivo”. Enfatizó que “no se trata de seguir a nadie. Hasta cuándo pasará por nuestros ojos sus bienes y fortunas porque no tenemos herramientas jurídicas para hacerlo. Es un clamor no del fiscal, sino del país”.

De igual forma se refirió sobre las reformas al COIP que discutió en la Comisión de Justicia y señaló que son beneficiosas para el país.

Indicó que en las circunstancias que tuvo que asumir el cargo fue el 11 de mayo cuando salió el caso de Odebrecht. “Yo dispuse arrancar los operativos y no fue una decisión tomada por el fiscal a ciegas, fue una decisión sobre la base de una evidencia. No llevaba ni 3 semanas y tuve que enfrentar la trama de corrupción en los últimos años”.

“Al día siguiente de haberme metido con el hombre más poderoso del país, con el excontralor Carlos Pólit, al día siguiente, apareció un informe de la administración de ese hombre. Por haberme metido contra él, al día siguiente de haber ordenado y dispuesto que se hagan los operativos que lo involucraban a él apareció su abogado que decía que esas acciones eran por un informe del 30-S. A partir de ese día comenzó a construirse toda una historia”, reclamó Baca.

Reiteró que la Fiscalía no cumple órdenes de nadie y no acepta sugerencias de nadie. Insistió en que se hizo lo que se tuvo que hacer, pero que, lamentablemente, concluyó, en que al día 26 de abril, él se presenta ante la Asamblea Nacional, para ser censurado y destituido por un audio en el cual la víctima es el Fiscal.

“Si queremos entender esto debemos comprender y estar de acuerdo en cuál es el hecho. De lo que yo he visto, en el informe, el hecho probado es uno, que el fiscal dio una rueda de prensa. En el informe se habla de que esto no es conducente, no es prueba, no demuestra nada, no tiene nada que ver con sus competencias y resulta que de todos los elementos presentados como pruebas de oficio o interpelantes, de todo eso, solo hay un hecho y es que yo di una rueda de prensa”, recriminó.

El Fiscal, durante su alocución, se preguntó: “¿El hecho es la rueda de prensa?, ¿el parte policial?, ¿una declaración juramentada de un policía?”, y reiteró: “Yo les vuelvo a decir, y ¿qué tal si en ese audio no estaba el Expresidente de la Asamblea y un prófugo de la justicia, sino cualquier ciudadano y hablaban de bajarse al asambleísta X o al prefecto o al Fiscal? ¿Que habrían hecho ustedes, se habrían quedado callados?”.

“El informe de la Comisión me dice que he tenido que quedarme callado porque al hablar atenté a la institucionalidad del país. Es el juicio político por la rueda de prensa porque finalmente el mensaje que se me está diciendo es que si es que te hacen esto a ti, quédate callado. Ese es el mensaje moral y ético que me dan. En ese informe se dice que debí haber esperado, quedarme callado, que no debí haber denunciado lo que hacían en mi contra y por eso es motivo para que sea censurado destituido y procesado hasta penalmente”, lamentó.

Asimismo, la autoridad se disculpó con la Asamblea Nacional tras admitir que, en un medio de comunicación, utilizó términos inadecuados. “Yo me disculpo con la Asamblea, con la que utilicé términos inadecuados y me disculpo porque, siendo yo y mis circunstancias; en este momento está el Fiscal general investigado penalmente por haber empezado y arrancado una Fiscalía independiente”.

“Presiones han habido, pero hemos sabido cumplir nuestro trabajo, pero en estas circunstancias, cuando me presento al país y demuestro lo que se estaba diciendo y lo que se estaban ejecutando, me parece que las afirmaciones del informe no quiere ser vista la verdad, sino ser oculta

Explicó que la única investigación que se da luego de la rueda de prensa es la que se origina en un pedido de acto urgente de Fernando Villavicencio por presunto peculado. “El 26 de diciembre viene a la Asamblea y mantiene una reunión con el expresidente y luego pide una investigación con unas copias del informe de contraloría por presunto peculado”, afirmó.

Recordó que “cuando se dice en el audio: ya te voy a mandar los papeles y queda claro quién los entregó a quien y quién está siendo operador del prófugo de la justicia”.

Recordó que lleva 11 meses en el cargo y se empezó a realizar las investigaciones a nivel profesional. Tenemos por el tema de San Lorenzo más de una docena en proceso, el caso de asociación ilícita, el caso de Carlos Pólit que fue llamado a juicio, el caso de Alexksey Mosquera, el caso de Carlos Pareja Yannuzzelli, el caso de Pedro Delgado, el caso de Walter Soliz y otros por peculado, los casos de María Sol Larrea muchos de ellos con sentencia, el caso de Iván Espinel sobre el IESS, el caso de los jueces que dejaron en libertad a la esposa de alias Gerald y el caso de los concejales de una presunta red de asociación ilícita.

Además, manifestó que están en investigación los casos relaciones con Odebrecht, de González y otros, de los medios públicos y del posible financiamiento de las FARC. “Esto es lo que se ha hecho, desde el primer minuto”, acotó.

Carlos Baca señaló que el resultado de investigaciones, de transformación, de concursos, de actividades y otras, “solo puede ser el resultado de coordinación y el país y los asambleístas pueden decir si fue acertada o no mi decisión de lo realizado”.

Recalcó que no llegó a la Fiscalía a hacer política, sino “para cumplir una obligación”, pero “lo que yo no haré es utilizar expedientes de la fiscalía para hacer política”.

“Yo no voy a ponerme al servicio de la política. Con todas las limitaciones, modestia y humildad y con todos os errores, si hay algo que no he hecho es poner a la Fiscalía a los intereses políticos de nadie. Si eso significa que he tenido mantener una distancia y actuar en derecho y no en componenda política y que debo retirarme del cargo, lo haré porque no llevaré en mi conciencia el haber utilizado el poder para conspirar en contra de alguien, para bajarme a alguien, para encanar a alguien”, dijo.

Posteriormente, durante su comparecencia, el fiscal Baca Mancheno, se refirió a la situación que se vive en la frontera entre Ecuador y Colombia a propósito de los atentados terroristas en Esmeraldas y el secuestro de dos ciudadanos y del equipo periodístico de diario El Comercio, que posteriormente fue asesinado. Entre otras cosas, reveló que son 27 los pasos ilegales que existen en esta zona y además, que se han identificado, al menos, 9 estructuras criminales con capacidad de fuego.

