Richard Martínez: "Ecuador debe desmantelar tasa aduanera para no arriesgar exportaciones"

Explicó que sí el país no retira medida, CAN puede sancionar a Ecuador. Además, reprochó que "al momento el SENAE no ha demostrado un plan integral de lucha contra el contrabando" Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, se refirió sobre el plazo que dio la CAN al Ecuador para que elimine la tasa aduanera y explicó que "si Ecuador no retira la medida, la CAN puede sancionarlo diciendo que se le aplica un arancel a los productos de exportación". Señaló que desde su gremio creen que esta tasa "es un obstáculo al comercio". Por ello, considera que "Ecuador debe desmantelar esta tasa". Además, felicitó el acuerdo comercial con el EFTA, así como las modalidades contractuales anunciadas y el trabajo para priorizar la información sobre los trámites.