Eduardo Franco Loor: "Fiscal Baca está reconociendo implícitamente la inocencia de Jorge Glas" (AUDIO)

Audio Abril 26 - Eduardo Franco Loor



Reitera que hubo doble fraude por parte del Fiscal y uno del tribunal que sentenció al ex Vicepresidente a 6 años de prisión "A confesión de parte, relevo de prueba", aseguró Eduardo Franco Loor, abogado del ex Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, tras las declaraciones del Fiscal Carlos Baca, quien admitió que no se encontró dinero de ODEBRECHT en las cuentas del ex Segundo Mandatario. Para el abogado, Baca "está reconociendo implícitamente la inocencia de Jorge Glas" y cuestionó: "¿por qué lo acuso? ¿Por qué indujo al engaño al juez?". Insistió en que Baca indujo al engaño al juez, por lo que habría cometido el delito de fraude procesal, pero no quitó responsabilidad al tribunal penal al sentenciar a Glas.