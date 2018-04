Según Concejala Von Lippke: "En Municipio se inventaron fórmula para que entren taxis ´por la ventana´" (AUDIO)

Audio Abril 26 - Ivone Von Lippke



Aseguró que se debía regularizar a 13 mil unidades que se determinó en estudio de demanda La Concejala de Quito, Ivone Von Lippke, se refirió a los actos de corrupción que se han registrado en el municipio capitalino. Recordó que se hizo un estudio de demanda de taxis, donde se encontró que se necesita 13 mil unidades, "de los cuales se inventan una fórmula que dice que solo son 8600, entonces dan la oportunidad a que la gente trate de entrar por la ventana".

“Es muy triste lo que está pasando en la ciudad, que hayan llegado hasta estos extremos los abusos de confianza. Yo creo que el alcalde no tiene esta visión de ciudad para tratar de cumplir las demandas de la gente. Ahí y solamente ahí es por donde nosotros debemos empezar a trabajar. Esto no ha sucedido, no hay una directriz que seguir, es un desorden, un caos la administración. Las consecuencias: pérdida de tiempo, Quito una ciudad improductiva”, mencionó.

Recordó que en noviembre del 2014, “presenté un proyecto de 16 puntos para solucionar la movilidad de Quito, incluido el tema taxis. Lo entregamos en la Secretaría del Concejo con una movilización de 8000 personas y ahí quedó. Esto nunca se trató a pesar de mis insistencias que plantea la regularización de varias modalidades de transporte, no solo taxis, en el distrito, se archivó y nunca se trató”.

“En marzo de 2015 entregué el trámite a un proyecto de ordenanza donde se planteaba iniciar urgente los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la modalidad de taxis, que se establezca en un proceso dinámico y fácil. Ese nuevo proyecto nunca trataron en la Comisión de Movilidad, miles de pretextos y nunca se trató”, acotó.

Además, dijo que en febrero de 2016 pidió a la Contraloría un examen especial “demandando se dé tramite mi ordenanza. Nadie dijo nada ni hizo nada, el alcalde logró nuevamente, con mayorías móviles, avanzar en sus proyectos mal conjugados. No se daba trámite a mi proyecto de ordenanza, ahora resulta que ya no hay auditoría de gestión, entonces no sirvió de nada haber llevado a la Contraloría”.

Un año más tarde, el municipio contrató una consultoría para que se determine la demanda de taxis en Quito. “Encuentran 13 mil taxis, de los cuales se inventan una fórmula que dice que solo son 8600. Es un absurdo, estando los taxis años en la calle, teniendo la manera de confirmar que sí están ahí, sin embargo no se los toma en cuenta y dicen que son menos, entonces dan la oportunidad a que la gente trate de entrar por la ventana”.

Por ello, la edil aseguró que se debían dar los permisos a los 13 mil taxis. “Me opuse a este estudio y a esta fórmula, no había forma de que pueda cambiar esta realidad, en los votos todos a favor del alcalde, menos yo. En mayo del 2017 presento otro proyecto de ley modificando el primero y analizando su integración a un proceso ágil y sin burocracia”.

“En octubre de 2017 propongo la creación de una comisión especial veedora del proceso de la regularización de taxis, me dejaron fuera por los votos. Pido que haya una comisión veedora y nuevamente entre ellos se nombran y no me permiten ser parte siendo yo quien dio esa idea”, puntualizó.

Destacó que siempre reclamó este proceso de regularización “porque yo veía la realidad de la gente, ellos estaban sufriendo y padeciendo en la calle. Ellos querían trabajar tranquilos. A nosotros nos toca organizar a la ciudad, para eso nos eligen”.

Von Lippke insistió que ha preparado proyectos de ordenanza sobre este tema. “Me he dado el trabajo de hacerlos, pero el presidente de la comisión (de Movilidad) dijo que no cumplían, que no tenían exposición de motivos. Sin embargo, también vemos manos del alcalde porque a él tampoco le convenía y por eso permitía que pasen esas cosas”.

“Hay una excesiva tolerancia del alcalde, no hay ese compromiso de visión de ciudad, no hay ese despojo de decir a ver, yo quiero mi Quito, a mí me eligieron para representarlo. Él está como si fuese un juego más, no lo está tomando con la seriedad y esa falta son los resultados ahora”, agregó.

De igual manera, expuso que “hay cosas que el alcalde está dejando de decidir él y deciden sus amigos, por ejemplo su amigo José Luis Guevara, el que maneja el tema de los barrios. Nosotros nos equivocamos y yo pido disculpas públicas, peor ya existe este problema, yo creo que lo correcto debería ser nosotros los concejales actuar. Debemos hacer nuestro trabajo, ser de acciones y no de declaraciones, yo no quiero estar metida en el mismo saco que todos”.

Reiteró que todos los taxis debían ser regularizado después de ese estudio. “Somos fiscalizadores y debemos realizar planteamientos concretos. La ciudad exige nuestra acción, debemos sintonizar el clamor general”.

En cuanto a si debe continuar el proceso de regularización, sostuvo que sí debe seguir. “No debe quedar fuera ninguno y así nos evitamos estos problemas. No podemos ser discrecionales, deben ir a la cárcel los que reciben y los que dan”.

La concejala enfatizó que se debe pedir al vicealcalde Eduardo del Pozo que convoque a una sesión del concejo metropolitano. “Sería eso muy importante para tratar este tema. El alcalde Rodas también está salpicado, debería decir gracias, me voy y el señor vicealcalde debería llamar a una sesión de concejo y elegir el alcalde; o sube él de alcalde o cualquier otro concejal de alcalde, pero deberíamos pedirle la renuncia al señor Rodas”.

Finalmente, Ivone Von Lippke manifestó que “nuestro trabajo se vio truncado, anulado. Sin embargo, lo que sí puedo decir con satisfacción, es que yo he seguido trabajando y luchando por la gente de Quito. Aquí están con fechas todos los proyectos de ley que yo presento. Digo: hagamos una comisión veedora para lo de los taxis. Yo doy la idea, me autonombro, me dicen que no”, lamentó.

(AEH-JPM)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio