Daniel Mendoza: Consejo Transitorio no puede "tener plenos poderes y cero control"

"No es correcto que esta entidad se crea que son asambleístas con inmunidad. No se puede transgredir la Constitución y para eso está la Asamblea para ejercer un control político sobre ellos", afirmo El asambleísta Daniel Mendoza señaló que la resolución para que se presente una acción de interpretación en la Corte Constitucional sobre el accionar del Consejo de Participación Transitorio es necesario porque, a partir de declaraciones del presidente de este Consejo, Julio César Trujillo, "se podría estar trasgrediendo el mandato popular". Aclaró que los ciudadanos no votaron "para darles plenos poderes a un grupo de 7 personas, ni por una mini Asamblea". Su pedido es que respeten la Constitución. Además, reprochó que los actores políticos que antes criticaban "a expresidente Rafael Correa por su híper presidencialismo, hoy no dicen nada cuando existen estas alertas".