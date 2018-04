Ecuador debe suspender participación en UNASUR, insiste Guillermo Lasso

Reitera que el país debe integrarse a Alianza del Pacífico lo más pronto posible Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y Perú han suspendido su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Para Guillermo Lasso, líder de CREO y excandidato presidencial, el Ecuador debería seguir los mismos pasos e integrarse a la Alianza del Pacífico. Según el político, la participación del país en la UNASUR "lo ha estancado" 10 años.

“Ecuador debe seguir los pasos de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Perú y suspender su participación en la #Unasur, organización que nos ha mantenido 10 años estancados. Es momento de seguir el camino del desarrollo e integrarnos a la @A_delPacifico”, publicó Lasso en su cuenta en Twitter.

“Para que las personas y los productos crucen fronteras no hace falta crear instancias burocráticas, ni gastar millones en sedes faraónicas. Hace falta voluntad política, remover trabas al comercio, librar nuestras fronteras de absurdos impedimentos. La integración regional no requiere de centralización política, no requiere de políticos en reuniones pomposas. Requiere acciones concretas, acuerdos pragmáticos”, consideró.

Su postura estuvo acompañada de una fotografía en la cual se explica la conformación de la Alianza del Pacífico, que actualmente cuenta con 4 países miembros, representa un mercado de 221 millones de personas y concentra el 50% del comercio de América Latina con el mundo.

Tiene un 37% del PIB de Latinoamérica, es decir, US$1 768 620 millones de dólares equivalentes al 2,3% del PIB mundial convirtiéndose en la séptima economía del mundo. Además, suma el 41% de inversión extranjera de Latinoamérica.

En sentido contrario, la canciller María Fernanda Espinosa también se pronunció opinando que la UNASUR se debe mantener y adaptarlo a los nuevos tiempos y fortaleciéndolo como un mecanismo de integración suramericana. (JPM)

Fuentes: Twitter Guillermo Lasso – Telesur