Elizabeth Cabezas: "En este momento no caben este tipo de comentarios del fiscal"

Comentó que pidió que se les haga llegar nombres y hechos de lo que Carlos Baca manifestó ayer en una entrevista La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, se refirió al juicio político que se realizará hoy contra el fiscal general Carlos Baca. "Hemos pedido al fiscal que nos haga llegar con precisión los nombres y los hechos que ha hecho referencia. Me parece que este momento no caben ese tipo de comentarios, no le encuentro el sentido cuando está a puertas de un juicio político".