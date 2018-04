César Montaño: Resolución de Corte Constitucional "deja en claro que mi elección fue marcada en absoluta legalidad" (AUDIO)

Audio Abril 25 - César Montaño



Universidad Andina sufrió una época muy compleja de asedio del Gobierno anterior, enfatizó El próximo 7 de mayo, César Montaño Galarza asumirá el rectorado de la sede en Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar, una vez que se cumplan los 10 días del plazo otorgado por la Corte Constitucional para la transición. "La Universidad Andina sufrió una época muy compleja de asedio del Gobierno anterior, muchos elementos se contaminaron con cuestiones de orden político lo que llevó a desconocer una elección legitima de su rector. El cambió de autoridades se iba a dar a partir de un proceso que se inició en 2015, pero no ocurrió", comenta Montaño, quien precisó que la resolución de la CC establece la legalidad de su elección en 2015.

Explica que hace más de un año presentó una acción de protección que fue negada en dos instancias previas, ante el juez constitucional y luego ante la Corte Provincial.

“Presenté una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional, la misma que falló hace pocos días con señalamientos fundamentales. En el primero, la Corte reconoce que en el proceso que sufrió la comunidad de la Universidad Andina hubo violación de la autonomía universitaria; en segundo lugar, se declara inconstitucional la decisión del CES, dirigida en ese momento por René Ramírez, que me desconoció como rector. También se declara inconstitucional la norma transitoria de la LOES, que se me aplicó en ese momento, pese a ser inconstitucional, que impedía que una persona que se graduó en la universidad pueda dirigir la institución”, señala.

Montaño acotó que “la sentencia deja claro y sin piso todo ese ataque que se hizo en su momento a la universidad”.

“Con eso la sentencia dice que debo asumir el rectorado. Recordemos que fui desconocido por el CES, luego de haberme posesionado el 15 de enero del 2016, encargué el rectorado, nunca renuncié. Jaime Breilh fue quien recibió el encargo, y también fue desconocido a los pocos meses y hubo un proceso de elección nuevo, donde Jaime Breilh obtuvo una gran mayoría y fue reconocido luego por el Estado”, recuerda.

Destaca que la sentencia aclara que la norma que se le aplicó fue inconstitucional porque no estaba en vigencia. “Eso deja en claro que en su momento mi elección fue marcada en absoluta legalidad, en cumplimiento de la ley, de la Constitución y de las propias normas de la universidad”, dijo.

Señala que en todo este proceso el rol de Jaime Breilh ha sido fundamental. “Desde el inicio estuvo informado de mi acción, que fue en términos personales. En mi acción constitucional yo no pido que se me restituya el rectorado, expresamente digo que no se quiere afectar la vida de la universidad, pero la Corte elabora su concepto de reparación integral y en ese ámbito dice: se violó la autonomía y, además, los derechos de Montaño, por lo tanto, tiene que retomar el rectorado, y Jaime ha sido absolutamente generoso en esa perspectiva porque hizo llegar una comunicación a la Corte, donde dice: conozco de la lucha de este colega que ha sido desconocido sus derechos, esto tiene que ver con la universidad, pido que la Corte se pronuncie”.

Para Montaño, lo ocurrido es un ejemplo para personas que luchan por sus derechos.

“Con este caso damos un mensaje potente, en el sentido que hay comunidades como la Universidad Andina, donde podemos conversar y llegar a un acuerdo, lo que necesita en muchos campos el país. Damos la señal de que podemos comulgar respecto a principios, el respeto a la comunidad, como cuando me eligieron como rector”.

No considera que la Universidad Andina está enfocada en fines políticos. “Decir que la universidad se politizó no es tan preciso. La Andina tiene una planta docente que es amplia y refleja la diversidad de posiciones ideológicas y políticas de la sociedad en general. Hay profesores que están en diferentes líneas de pensamiento ideológico y filosófico. Que la universidad alguna vez alzó su voz crítica y no gustó al Gobierno de turno, es otra historia”.

“A lo mejor hay colegas que son más evidentes en activismo político y académico, y en todas las comunidades existe aquello. En su momento, el Gobierno de turno no pudo superar el hecho de que el candidato alineado con su movimiento perdió las elecciones. La comunidad universitaria decidió y definió el camino de la universidad por alguien que se ha forjado en la propia institución”.

Menciona, además, que lleva 22 años trabajando en la universidad desde su etapa de estudiante en 1995.

“He hecho todos los niveles de formación en la Andina porque he confiado en esa institución, yo pude salir del país hace años. Me acuerdo cuando decidí postular el doctorado en la Andina, que fue, además, la primera promoción, mi jefe me decía que lo haga fuera del país, pero no lo hice porque confío en la universidad, aunque luego eso me pasó factura de una manera absolutamente irracional, pero creo que hay que pasar la página”.

“El Gobierno actual tiene otra posición, esto se notó cuando el Presidente Moreno nos acompañó en la conmemoración de los 25 años. La posición clara de Augusto Barrera, titular de la Senescyt, y de las nuevas autoridades del CES y CEAACES, nos dan mucha esperanza porque la idea no es que el Estado se sobreponga a una institución de la sociedad, que es la universidad ecuatoriana, sino que la impulse, que marche hombro a hombro, que reciba el aporte de la universidad, en el sentido de ideas para debatir los problemas para mejorar la condición de vida en nuestro país”, aclara.

“Estamos animados a retomar el rectorado, el lunes 7 de mayo, y arrimar el hombro en el sistema universitario, pues tenemos mucho que dar al país, hay que preguntarnos qué hemos hecho en los últimos años y qué espera la sociedad de nosotros”, concluyó.

Fuente: Ecuador Inmediato