En frontera, "habrá que usar violencia proporcionalmente a agresión que se sufre", lamenta Fernando Bustamante (AUDIO)

Audio Abril 25 - Fernando Bustamante



Sin embargo, reiteró que se deberá evitar el combate: "Creo que es muy ingenuo pensar que esta gente se va a rendir pacíficamente", dijo Lo que sucede en la frontera entre Ecuador y Colombia se trataría de delincuencia trasnacional organizada, desde el criterio del experto en seguridad y relaciones internacionales, Fernando Bustamante. Según el también exasambleísta, la primera reacción que una persona tiene cuando se conocen este tipo de actos, es violenta o de venganza. Sin embargo, consideró que tras aquello, las cosas se deben pensar mejor y tomar en cuenta que la violencia tiene serias consecuencias. "Además, nosotros somos un Estado de Derecho, eso es lo que nos diferencia de los bandoleros. Nosotros somos un Estado, no una banda de criminales. Lamentablemente habrá que usar la violencia en la medida en la que sea proporcional a la agresión que se sufre. Existe el derecho a la legítima defensa", acotó.

“Yo creo que ni siquiera los militares más estrictamente profesionales están a favor de una solución militar, creo que esa no es la solución. Hay que tomar algunas medidas militares, sí, porque forma parte del paquete de medidas, pero ni ellos están de acuerdo con eso. Desde el punto de vista de la seguridad, es un tema que sigue siendo predominantemente policial porque se trata del combate al crimen organizado, trasnacional, etc., pero de organizaciones criminales”, comentó.

Podría decirse, comentó, que las bandas que han estado actuando en estas últimas semanas, no están en condiciones de ocupar territorialmente partes del país, amenazar la estabilidad del Estado, destrucción de la República. Indicó que pueden provocar mucho daño, sufrimiento y realizar acciones criminales importantes, pero no son lo mismo que un enemigo formal. “Más allá de lo policial, la solución al problema tiene muchas ramificaciones de todo tipo: sociales, económicas, políticas, diplomáticas, psicológicas, culturales, etc.”.

Para Bustamante, se trata de delincuencia trasnacional organizada. “A más de la banda de este Frente Oliver Sinisterra, hay muchas otras más grandes en el mundo y sí son grupos de delincuencia. La delincuencia no es solamente la persona que anda por ahí suelta con cuchillo. El crimen organizado traspasa fronteras. El bandolerismo es una cosa que ha existido casi siempre. Por lo tanto, yo creo que hay que entenderlo así”.

“Ahora, como es zona de frontera y como se trata de fuerzas con poder de fuego considerable, el apoyo militar es importante, sobre todo, en esta franja. El contenido del crimen organizado trasnacional es el narcotráfico, aunque no es el único tipo de crimen organizado. Muchas agrupaciones criminales son polivalentes, es decir, se dedican a lo que venga. Es muy posible que grupos como el del Frente Oliver Sinisterra haga eso: se dedique a todo negocio que requiera violencia e ilegalidad”, dijo.

“Lamentablemente habrá que usar la violencia en la medida en la que sea proporcional a la agresión que se sufre. Existe el derecho a la legítima defensa. Si por ejemplo yo intento detener y hacer rendirse a una tropa de insurrectos armados y ellos se niegan, existen protocolos que indican cuál es el nivel de violencia que hay que utilizar según el caso. Las fuerzas policiales y militares tendrán que usar el nivel de fuerza que sea adecuado para ese tipo de problema y, eventualmente, entrar en combate”, explicó.

Sin embargo, reiteró que lo que se debe evitar es el combate, siendo un principio fundamental: siempre o en lo posible, pero sabiendo y estando muy claros de que, muchas veces, toca; al menos en el caso colombiano, de donde vienen de una guerra. “Creo que es muy ingenuo pensar que esta gente se va a rendir pacíficamente y va a decir: bueno, entregamos las armas. Pero para que vean que sí es posible llamar a la violencia, un ejemplo de estos días, en Toronto hubo un atentado en donde el loco que lo causó está detenido y el policía que controló el asunto, lo detuvo, no lo mató”.

“Siempre es mejor someter a la justicia, que acabar con una vida. Primero, porque uno no sabe a quién y por qué se está matando a esa persona. A veces, en el fragor de la situación, no se sabe. Segundo, porque es importante saber por qué se cometió este acto. Además, este ciudadano tiene derecho a ser castigado, a responder, a hacer frente a las consecuencias de sus actos dentro de un orden civilizado”, comentó.

En cuanto a la actitud del Gobierno frente a estos problemas, Fernando Bustamante es de la idea de que el régimen merece una especie de “moratoria”, que no es que no haya críticas o preguntas y cuestionamientos, sino un beneficio de la duda. “Esto vino de repente, no era algo a lo que estábamos acostumbrados, no teníamos la experiencia. Uno no le puede pedir a un Estado que esté preparado para todas las circunstancias que pudieran venir. No son ni omnipotentes ni omniscientes”.

“Mal si nos hemos acostumbrado a creer eso. Culpa, tal vez de los políticos, que muchas veces prometen todo y son bacanes, pero eso va creando una pedagogía equivocada, de que el Estado, como es onmicompetente, como puede todo, es responsable de todo, asimismo se le reclama, de manera airada y amarga, de cualquier cosa que pasa. Ya falta poco que para el día de mañana, en un terremoto, se le eche la culpa al Gobierno”, opinó.

Para el experto y exasambleísta, hay que entender “las enormes dificultades” operativas sobre este tema y ejemplificó con la situación que mantuvo Colombia, que viene enfrentando fenómenos de violencia, guerrilla, insurrección, bandolerismo y crimen organizado hace 70 años, pero que aún, con todos sus recursos, con toda la ayuda internacional y la inteligencia que maneja, sigue habiendo zonas de su territorio que no controla bien, como es prueba lo que está pasando en el Departamento de Nariño.

“Entonces, ¿vamos a pedirle al Estado ecuatoriano, en todas sus instancias, que resuelvan, en 15 o 30 días un problema que tiene raíces hondísimas? Más bien habría que preguntarse por qué ahora estalla porque hemos vivido con esta vecindad por décadas. Lo tuvimos cercano, pero supimos mantenerlo lejano y creo que eso es un mérito de los sucesivos gobiernos ecuatorianos, no dejarnos meter, ni por la guerrilla, ni por el gobierno, ni por nadie. Gracias a eso hemos preservado la paz y la tranquilidad en la República”, señaló.

A su criterio, actualmente, habría que preguntarse por qué este Frente Oliver Sinisterra inicia ataques en contra del Estado ecuatoriano tomando en cuenta que esta situación empezó con una bomba en una Comisaría. “Comienza con un ataque al Estado y luego las acciones posteriores son contra el Estado. El secuestro de los periodistas es para chantajear al Estado”.

“La pregunta que tiene que hacerse es por qué ahora este grupo decide atacar al Estado y a terceros para atacar al Estado. Es necesaria esta pregunta para saber a qué nos enfrentamos, Habría que entender qué pasó, ver el tiempo, con qué coincide, qué otras cosas ocurrieron. Entiendo que una de las demandas era la liberación de 3 detenidos miembros de esta organización criminal, pero es raro porque todos los días estamos teniendo detenidos por narcotráfico. Las calles están llenas de gente involucrada en el narcotráfico”, detalló.

Según precisó, al atacar al Estado ecuatoriano, puede suscitar una reacción binacional intensa contra esta misma organización. “¿Qué les lleva a salir de ese bajo perfil en donde parece que podían operar con cierto margen y cómodamente, a ponerse en guerra con dos Estados?”, se preguntó Bustamante durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

A su criterio, el hecho de que el Jefe de Estado ecuatoriano haya dicho que en años anteriores hubo paz en frontera porque “hubo permisividad”, es una afirmación “gravísima” y debería ser investigada, inmediatamente. “Sugiere o parecería, salvo que se aclare el sentido de lo que se ha dicho, que había una convivencia, una complicidad, una especie de acuerdo de paz informal”.

“Ahí entramos en un tema de ética pública gravísimo, mucho más complicado que el decir quiénes son los cómplices. Los acuerdos con los delincuentes son ilegales y punto. Es decir, hay un asambleísta que antes era Presidente de la Asamblea (José Serrano) que está en su curul por haber estado haciendo acuerdos con un prófugo, por ejemplo”, añadió

Sin embargo, dijo, “uno se podría preguntar, ya en términos estrictamente utilitarios, ¿yo puedo perseguir el narcotráfico con todo el vigor e intensidad del caso y sumir a mi país en una situación mexicana?, o mejor ¿busco una forma, un modus vivendi, que salve al Ecuador de un baño de sangre de la violencia generalizada aún a costa de hacer algo que no es presentable públicamente?, ¿se dan cuenta el dilema moral que enfrenta ahí el político?.

“Lo que nos pide Estados Unidos, el orden internacional, es que nos bañemos en sangre para combatir el narcotráfico que es una política, básicamente, sostenida en el siglo XX y en lo que va del XXI con EE.UU. porque ellos tienen esa particular forma de entender y manejar estas cosas. A nosotros en el fondo lo que nos está pidiendo el sistema internacional antidrogas es que para no llevar a cabo la guerra en sus ciudades, en sus calles, para que México no esté en Houston, quieren que México esté en México”, puntualizó.

Si es que el Ecuador actúa de acuerdo con la ley, si se acatan las normas y tratados internacionales y se cumple con el ordenamiento jurídico, señaló el experto, es la guerra, sangre, violencia y destrucción del Estado. Mientras que, si es que no se lo hace, se estaría cayendo en la complicidad con el delito. “Eso no es culpa nuestra, es una situación delicadísima en la que nos ponen, en la que tenemos que escoger entre la destrucción de nuestra sociedad o el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales”.

“Siempre la política de los Estados Unidos, en las distintas administraciones ha sido evitar que la guerra civil de las drogas se dé dentro de su territorio exportándola a otros países para que ellos hagan la guerra y sufran las consecuencias. Entonces, a mí no me importa que la tasa de homicidios en Honduras sea la que es, que las Maras hagan de las suyas, que México esté en el Estado en el que está y la vida allí sea como sea. Mientras esto no ocurra en mi territorio, yo estoy de acuerdo a mis prioridades”, acotó.

Sin embargo, hay otras soluciones que se están discutiendo en países como Canadá, ejemplificó. Lamentó que se ponga a la nación en una situación de tener que perseguir, como criminal, conductas que tal vez han preservado al país, de “un baño de sangre”. “Ciertamente, si se descubrieran esas situaciones, tendríamos que aplicar nuestro COIP. Esa es nuestra ley y tenemos que hacerla respetar más allá de las motivaciones que pudo haber habido en esa presunto modus vivendi”. (JPM)