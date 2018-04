Cámara de Comercio de Quito insiste que tasa aduanera es impuesto disfrazado

Su director ejecutivo espera que con resolución de CAN se derogue esta medida Carlos Zaldumbide, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, denunció que la tasa de control aduanero es un impuesto disfrazado y que su concepción no es correcta. "Con el dictamen de la CAN estamos a la expectativa de que es lo que va a suceder, ver si el Ecuador acoge la resolución o que hace. Realmente el Ecuador está dispuesto a cambiar o seguir con las mismas prácticas".