María José Carrión: Municipio de Quito se ha convertido en cuna de "asentamiento de la delincuencia organizada" (AUDIO)

"No es posible que el Alcalde diga que no ha sabido, que no ha escuchado porque toda la ciudad estaba rumoreando eso", señaló sobre irregularidades en cabildo María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se mostró complacida porque la justicia no aceptó el archivo emitido por la Fiscal de Pichincha suspendida, Thania Moreno, del caso ODEBRECHT-Metro de Quito. Carrión criticó que el Alcalde Mauricio Rodas haya asegurado que desconocía de todas las irregularidades en el cabido capitalino y precisó que es gravísimo que Municipio de Quito "se haya convertido en una de las cunas más graves de asentamiento de la delincuencia organizada".