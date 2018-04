RESOLUCIÓN: Fiscalía pide copias de video a CNN sobre supuesta entrega de dinero de FARC a campaña de Rafael Correa (DOCUMENTO)

Andres Michelena solicitó un acto urgente sobre el caso el pasado 20 de abril El secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, presentó el pasado 20 de abril ante la Fiscalía General del Estado, un escrito solicitando una actuación fiscal urgente para que se inicie una investigación sobre la supuesta entrega de dinero por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a una de las campañas presidenciales de Rafael Correa. El Fiscal General del Estado, Carlos Baca, confirmó que ha dispuesto que se inicie la recolección de elementos. La primera petición consiste en el pedido de copias del video al canal internacional CNN de un ex guerrillero de las FARC confirma la entrega de recursos.

Carlos Baca confirmó que existen indagaciones abiertas que involucran al ex Presidente Rafael Correa: el caso Singue, la deuda pública.

Aunque recuerda que hay dos investigaciones archivadas, en 2013, por el supuesto financiamiento de las FARC a la campaña del ex Mandatario, aseguró que la Fiscalía evalúa el tema.

“Dispuse que un Fiscal empiece la recolección de los elementos, tienen que hacerse y si tiene que hacerse habrá que ver a quién se le atribuye esa responsabilidad”, comentó.

Desde la Secretaría de Comunicación, se informó que el secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, presentó el pasado 20 de abril ante la Fiscalía General del Estado, un escrito solicitando una actuación fiscal urgente, de acuerdo al artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal.

El pedido se motiva en un video que el periodista Fernando del Rincón, de la cadena internacional CNN, hizo conocer al presidente de la República, Lenín Moreno, en entrevista realizada el pasado 18 de abril de 2018 en el Palacio de Gobierno.

En las imágenes, un supuesto testigo protegido asevera haber entregado dinero proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a la campaña presidencial de Rafael Correa. Esto permite concluir que existen motivos suficientes para iniciar investigaciones que determinen el posible cometimiento de un delito de acción pública.

Tras conocer el tema, el Presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que solicitaría una investigacion sobre el caso. No obstante, en aquel momento, el Mandatario observó dos inconsistencias, según su criterio, que tendría el video, pues, en el mismo se dijo que Paco Velasco, ex asambleísta y ex Ministro de Cultura, era la mano derecha de Rafael Correa; lo cual fue desmentido por el Presidente Moreno.

Y la segunda se enfocaba en la descripción física que hizo el ex guerrillero de Velasco; que tampoco concordaba con la realidad.

El fiscal de la Unidad de Indagaciones Previas y e Instrucciones Fiscales de la Fiscalía General del Estado, Washington Burbano Campos, dispuso la apertura de la investigación previa número 09-2018-WBC y la ejecución de la primera diligencia que consiste en pedir una copia del video a CNN.

Con información de Ecuavisa, SECOM y Ecuadorinmediato

