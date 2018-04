Kharla Chávez: "Fiscal Baca incumplió artículos 472 y 584 del Código Orgánico Integral Penal" (AUDIO)

Audio Abril 25 - Kharla Chávez



Manifestó que está prohibido difundir audio que forma parte de una investigación previa La asambleísta Kharla Chávez, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, se refirió al informe de la mesa legislativa al proceso de juicio político al fiscal Carlos Baca. Informó que "él incumplió el artículo 472, numeral 1 y artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal donde claramente manifiesta la prohibición de difundir un audio que forma parte de una investigación previa, lo cual está restringido expresamente por la ley. Violó el artículo 472 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal donde dice que no se puede difundir información que no tenga autorización expresa de sus intervinientes".

“Me sorprende algunos excesos verbales que he escuchado por parte del fiscal. Yo creo que los servidores públicos y máximas autoridades tenemos que ser prudentes y mesurados en nuestros pronunciamientos”, mencionó.

Destacó que el trabajo de la comisión ha sido en unidad. “Se ha permitido la participación activa de todos los comisionados porque es en el parlamento donde se debe debatir, deliberar, discutir con altura los problemas de interés nacional. Tengo una actitud democrática y pluralista, respetuosa de la opinión ajena y me encargué que todos participen y puedan hacer uso de su palabra para que puedan pedir las pruebas necesarias, independientemente de su ideología o filiación política”.

Chávez explicó que el informe consta de 140 páginas. “Se procesaron y analizaron más de 50 pruebas de cargo, descargo y oficio y es mentira que no se hayan acogido las pruebas de cargo. Lo que no se podían acoger son todas las pruebas de cargo que presentaron los proponentes, entre esas 15 notas de prensa que no tienen valor probatorio”.

“Se determinó que el fiscal general de la Nación, el doctor Carlos Baca Mancheno, incumplió las funciones previstas en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal. Él incumplió el artículo 472, numeral 1 y artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal donde claramente manifiesta la prohibición de difundir un audio que forma parte de una investigación previa, lo cual está restringido expresamente por la ley. Violó el artículo 472 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal donde dice que no se puede difundir información que no tenga autorización expresa de sus intervinientes”, puntualizó.

Expuso que el fiscal General del Estado “está llamado a cumplir y hacer cumplir lo que está previsto en el Código Orgánico Integral Penal. Consideramos el audio y ya actuamos. Nosotros como Asamblea Nacional censuramos y destituimos a Carlos Pólit, excontralor General del Estado; destituimos por el contenido del audio al ahora expresidente de la Asamblea Nacional”.

“Hemos actuado y justamente ese audio, que contiene mucha información, de la del país necesitaba saber, que supuesto pacto no se había cumplido, que qué pasó con los otros involucrados, ese audio pierde el valor probatorio una vez que es revelado y que no se guarda la reserva porque está dentro de una indagación previa. Pierde el valor probatorio, la eficacia jurídica y esto causa obstrucción en la investigación”, agregó.

La legisladora comentó que han sido mesurados, objetivos, transparentes y claros en la elaboración del informe. Tenemos los argumentos suficientes para recomendar, como organismo asesor, que esto vaya al Pleno y en el Pleno se resuelva. El fiscal ha dicho que va a revelar muchas cosas, que bueno, que lo revele, a mí no me da miedo, estoy para cumplir mi papel. Hemos cuidado ese informe y no hemos permitido incorporar en el informe los temas en el caso ODEBRECHT que nosotros no tenemos por qué entrometernos en la justicia”.

Además, recordó que el Pleno está convocado para mañana a las 10h50 “donde el funcionario interpelado tendrá 3 horas en su primera intervención para presentar las pruebas de descargo, él ha dicho que va a revelar, que tiene nombres, me gustaría que hubiera dicho antes, ahora que está entre la espada y la pared dice muchas cosas; luego tendrán dos horas los interpelantes para hacer sus presentaciones y luego viene una hora de réplica por parte del fiscal, luego se abre el debate y al final se sabrá si hubo una moción. Serán los 137 asambleístas los que deben pronunciarse ante su consciencia. Nosotros hemos actuado en base a la ley, conforme a derecho, con absoluto apego a la norma”.

Finalmente, Kharla Chávez, al ser cuestionada si considera a Carlos Baca inocente o culpable, manifestó que “procesalmente incumplió funciones y más que nada, él tiene que ser un referente para la actuación, en primer lugar de sus fiscales provinciales que tienen que actuar apegados a derecho y que nunca se puede arrastrar a una institución, como la fiscalía, para llevar a la parte política pugnas o problemas personales con otro servidor, funcionario o dignatario. La Fiscalía está sobre todo y la institucionalidad tiene que estar por encima de los hombres y de los nombres”.

(AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio