"El que nada debe nada teme", dice concejal Sergio Garnica e insta a Fiscalía a probar acusaciones

Edil indicó que proceso en su contra inició por denuncia de Xavier Buendía, de Observatorio Ciudadano El concejal Sergio Garnica, quien se encuentra con medidas sustitutivas por ser investigado debido a presuntos actos de corrupción en el Municipio de Quito relacionados con la entrega de cupos a taxistas, reiteró que las acusaciones que se hacen en su contra tendrán que ser probadas. Además, instó a que su patrimonio y cuentas sean revisados para que se compruebe que "el que nada debe nada teme".

“Tendrán que probar esas afirmaciones. Estamos hablando de que cada corruptor taxista pagó US$10.000 dólares por un cupo. Esto es cuestión de lógica, de matemáticas, de dónde salen los US$80 millones. Igual de la compensación si son 2.300 buses que se benefician de la compensación, para tener US$80 millones, dividamos. Son cantidades astronómicas, no tiene sentido”, reclamó.

El edil mencionó que, en un inicio, no sabían si es que iba a haber o no regularización de taxis por lo que, ante esa expectativa, ya hubo gente “inescrupulosa” que empezó a pedir dinero para este tema. “Pero yo me acuerdo que en varios medios de comunicación decíamos, claramente, que no hay proceso de regularización por consiguiente no tienen por qué pedir dinero, y así haya, no hay que dar porque hay cantidades que no superan los US$100 dólares que son para el título habilitante”.

“En este proceso se han violado principios de derechos humanos y estamos involucrados en un tema que, hasta ahora, no han tenido prueba. Cuando uno escucha este tipo de noticias desde los medios de comunicación, llega esta información sobre los US$80 millones de dólares, que hay una banda delincuencial. Es un tema alarmante, pero repugnante y yo he sido muy crítico con respecto a esto”, comentó.

Según dijo, desde que empezó el proceso de regularización de taxis, fue él quien llamó a la ciudadanía para que denuncien los supuestos casos de corrupción que podrían darse. “Nosotros iniciamos una campaña desde hace más de dos años, pero ahora sí aparecen concejales que han estado involucrados, pero no es así. Hay que remitirse al actuar de cada una de las personas”.

En este sentido, recordó que fue hace dos años que denunció la corrupción existente en el sistema de transporte público. “Aquí hay corruptos y corruptores, eso tenemos que investigar. Yo estoy dispuesto a que mi patrimonio y mis cuentas sean revisadas nuevamente. Al corruptor hay que preguntarle a quién entregó el dinero. A nosotros nos ajusticiaron, nos sentenciaron, hubo linchamiento mediático”.

Relató que este proceso, en su contra, empezó con una denuncia de Xavier Buendía, presidente del Centro de Observación Ciudadana de Quito, en donde hace referencia a un contrato que se suscribe en el año 2013, se celebra un contrato complementario en abril 2014 en la Empresa de Pasajeros, mientras que él ingresa a sus funciones como concejal en mayo del 2014. “Primero, no tuve nada que ver con ese contrato, segundo, pongamos que se celebró cuando yo ya estaba como edil, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en la parte administrativa”.

“Hace un mes me entregaron, por parte de la Contraloría, un informe sobre la auditoría que se hizo en las declaraciones patrimoniales juramentadas y no tuve ningún inconveniente. Y si es que se lo quiere volver a hacer, pues que se lo haga porque no nos da miedo. El que nada debe nada teme”, recalcó. (JPM)

Fuente: Pichincha Universal