Augusto Barrera: "Lamentablemente hemos tenido proceso sistemático de deterioro institucional del Municipio"

Expuso que concejales crean normativas, pero secretarías y empresas municipales son las que ejecutan El exalcalde de Quito, Augusto Barrera, se refirió a la trama de corrupción en el municipio capitalino, donde se ha detenido a dos concejales y otros 6 funcionarios. "Como quiteño, no puedo mirar menos esto que indignado, sorprendido, molesto, porque tiene una historia. No es que llegamos a este punto solo por la investigación que la fiscalía está haciendo. Hemos tenido lamentablemente un proceso sistemático de deterioro institucional, un debilitamiento paulatino de la estructura del concejo".

“Es la primera vez en la historia que el municipio está ejecutando un presupuesto que no fue discutido por el concejo. Yo antes de ser alcalde fui concejal, no tengo memoria que alguna vez el presupuesto no fue discutido por el concejo, no tengo memoria de un alcalde que se haya negado a entregar información al concejo porque no le parece y más bien entrega en órganos judiciales”, acotó.

Destacó que en su administración y la de Paco Moncayo “había una nítida diferenciación entre el rol de los concejales, que es un rol legislativo y de fiscalización, y el rol del ejecutivo municipal que son las secretarías, el alcalde y las empresas, en la medida en que no hay responsabilidades en la gestión de recursos. Un concejal no puede autorizar, quien finalmente aprueba las autorizaciones es el ejecutivo. No solamente tenemos un problema con los concejales, sino con la cúpula que ha gestionado los temas de movilidad”.

Barrera recordó que están involucrados los tres últimos secretarios de movilidad, quienes son las cabezas de este tema. “Es una situación de grave deterioro, de un proceso muy complejo que no solamente tiene que ver con la compensación a los buses y la regularización al taxismo, sino una dinámica de deterioro en el tema QuitoCables, Guayasamín”.

Explicó que los concejales “lo que hacen es construir la normativa, es decir la ordenanza, y participar en los directorios de las empresas, pero el mecanismo de regulación no es uno que es legislativo, obtener el permiso concreto es una cosa que hacen las empresas y las secretarías. La ley hace el concejo, pero quien la ejecuta son las secretarías y las empresas, por eso me ha parecido totalmente extraño que el alcalde diga que no sabe nada”.

“Si no sabe nada de lo que pasa con sus más altos funcionarios, la pregunta es ¿en qué manos estamos?”, agregó.

El exalcalde comentó que en su mandato tenían avanzado la colocación de GPS en los buses que permitían el control de las rutas y frecuencias. “Inauguramos en San Carlos un centro de gestión de movilidad de la más alta tecnología. Iniciamos el proceso de caja común y en este punto debíamos tener ya el sistema de recaudo automatizado, la ciudadanía debería tener una tarjeta inteligente, todo eso se desmanteló”.

Por ello, aseguró que hay que tener una vigilancia desde la sociedad para que estos procesos de investigación lleguen hasta el final. “La dureza con la que se han enfrentado otros casos de corrupción, debe ser un estándar para todos. Cuidado vayan a ir archivando las cosas y no pase nada”.

“Es la hora de que el concejo recupere su nivel, no puede ser que en este momento permanezca impasible. El concejo debe restituir su capacidad de organismo máximo de la institución municipal y asumir esto, pero más allá de eso es necesario construir una plataforma para recuperar la ciudad”, puntualizó.

Además, cuestionó que no existe la extensión del corredor a Carapungo, la reorganización de las rutas de los buses, los planteamientos de un plan de suelo para las zonas cercanas a las estaciones del Metro, las subestaciones eléctricas para tener energía, entre otros aspectos. “Deben ser recuperados por el concejo y por un grupo de actores políticos y sociales”.

Barrera aseveró que “es muy difícil que alguien que nunca haya tenido experiencia ni conozca una ciudad y tenga la menor idea de cómo se gestiona, pueda enfrentar una compleja ciudad como es Quito y creo que es lo primero que estamos pagando; otra cosa es el retaceo de la ciudad”.

Le llamó la atención que como fue el otorgamiento de los cupos a los taxis, ya que en la administración de Paco Moncayo se abrieron 4.000 cupos y en esta ocasión fueron 10.000. Preguntó con qué criterio se hizo el cálculo o si la población quiteña se duplicó en tan pocos años.

(AEH)

Fuente: Pública FM