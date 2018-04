Desde 2012 y 2015 dos ecuatorianos están desaparecidos tras intentar llegar a Estados Unidos

Uno de ellos desapareció en desierto de Arizona; el otro en río Bravo Los ecuatorianos Alexander Darío Salinas Rodríguez, de 29 años de edad, y Hugo Patricio Tenezaca Yuqui, de 20 años, han desaparecido; el primero, en el desierto de Arizona; el segundo, en río Bravo; ambos buscaban llevar ilegalmente a Estados Unidos. Sus familias, especialmente, sus madres, buscan pistas.

Hugo Patricio Tenezaca Yuqui, de 20 años, ya vivió en los Estados Unidos, regresó para estudiar en el Ecuador, pero le ganó la nostalgia de tener a toda su familia en el país del norte y emprendió el viaje de regreso, lo hizo desde Azogues el 22 de mayo del 2012, viajó desde Guayaquil hasta San Pedro Sula en Honduras y luego recorrería centro américa, llegaría a México y posteriormente cruzaría el desierto.

La última comunicación que mantuvo con su madre fue para decirle que iba a iniciar el cruce.

“Un primo que viajaba con él y otras personas nos dijeron que se quedó en el desierto, algo pasó y unas mujeres de Cuenca no me quieren decir que sucedió” comentó Romelia Yuqui desde Nueva York ciudad donde actualmente reside con sus otros hijos

“Sabemos que cruzó el desierto por el sector de El Altar y llegaron a la ciudad de Mesa en Arizona” indicó su madre, es lo último que sabemos de Hugo, lamentó consternada.

Mientras tanto, Alexander Darío Salinas Rodríguez, de 29 años de edad, soltero y oriundo del cantón Cariamanga provincia de Loja, cumplió 3 años de estar desaparecido en la frontera de México y Estados Unidos, la última comunicación fue el 15 de abril del 2015 cuando le dijo a su madre que iba a cruzar el río Bravo en el estado de Texas

“Cruzaron agarrados de la mano con amigos el rio Bravo, pero dijeron que la corriente fue muy fuerte y se soltaron, los que llegaron al otro lado corrieron porque llegó la migra y de los otros no vieron quien salió o quien se quedó en el rio” indicaba Maritza Bravo, cuñada de Alex, como lo llamaban.

Los familiares han denunciado a las autoridades e inclusive han conversado con el traficante (coyotero) y este ha manifestado que lo están buscando, pero, desde hace meses, ya no contesta el teléfono.

“Fuimos a Loja y el licenciado que nos atendió nos dijo que ya habían cerrado el caso, ¿Cómo pueden cerrar el caso si todavía no lo encuentran?” cuestionó la cuñada visiblemente preocupada en relación a la respuesta que habría recibido.

Ambas familias, ya han sido víctimas de extorsión.

“Reciben llamadas telefónicas desde México indicándoles que sus familiares no pueden comunicarse y que les han solicitado a ellos (estafadores) que llamen a sus familias para pedir apoyo, especialmente dinero, que les envíen giros porque no tienen para la medicina que necesitan, (esa es la mentira más común), dicen que están enfermos y que no han comido varios días; bajo esa presión, las familias han desembolsado miles de dólares adicionales solo para verificar días después, que han sido timados por estafadores” indicaba William Murillo vocero de 1800migrante.com

Según la organización, con la publicación de estas nuevas desapariciones, suben a 119 los ecuatorianos desaparecidos en las fronteras de la región.

Fuente: 1800migrante.com

(PAY)