Rafael Correa reacciona a revelación del Fiscal: "Es claro que todo fue para robarle la Vicepresidencia de la República"

Carlos Baca aseguró: "En cuentas de Jorge Glas no se encontró dinero de ODEBRECHT" El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la declaración del Fiscal General del Estado, Carlos Baca, en Ecuadorinmediato/Radio, quien señaló que en cuentas del ex Vicepresidente Jorge Glas "no se encontró dinero de ODEBRECHT", el ex Mandatario señaló: "Es claro que todo fue para robarle la Vicepresidencia de la República. El mundo debería temblar: un hombre honesto está preso", insistió.