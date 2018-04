ACCIÓN: Alcalde de Loja interpone queja ante TCE por revocatoria en su contra

Aseguró que no espera una respuesta positiva de organismo pues es el responsable de aprobar continuación de procedimiento para recolección de firmas Una queja en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por el inicio del proceso para la revocatoria de su mandato, aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), interpuso el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Según el funcionario, el trámite en su contra violenta el artículo 105 de la Constitución.

El Alcalde mencionó que no espera una respuesta positiva por parte del TCE a su reclamo, pues esta entidad aprobó la continuación del procedimiento para la recolección de firmas. En días pasados, indicó: “Cuando el CNE no quiso entregar los formularios porque era un proceso en el que no se me dio el derecho a la defensa, que había atropellado un montón de normas, lo amenazaron (el TCE) diciendo que si no entrega, de inmediato, las papeletas para recoger las firmas, los descalifican, los cancelan, los sacan”.

“Si estamos en un Estado de Derecho, no puede ser el mismo TCE con las mismas personas, las que conozcan esta apelación, pero vamos a ver si las ‘manos metidas en la justicia siguen metidas en la justicia’ y si la justicia electoral funciona como debería”, comentó en ese momento.

El trámite fue solicitado por Segundo Armijos, dirigente del gremio de taxistas en Loja, quien lideró la recolección de rúbricas que entregó la semana pasada al CNE, por lo que el ente electoral dio paso a la consulta popular de revocatoria.

Al burgomaestre lo acusan de haber permitido la implementación de radares para velocidad en la ciudad, lo que motivó la emisión de 170 mil multas que corresponden al pago de un salario mínimo unificado.

Este punto, según Armijos, es “una persecución del Municipio para perjudicar a los choferes”. El CNE determinó el 24 de junio como la fecha para que los lojanos acudan a las urnas y decidan si terminan anticipadamente con el período del burgomaestre. (JPM)

