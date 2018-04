Carlos Baca: "Pablo Celi nunca fue destituido, Sabett Chamoun y compañía quisieron usurpar Contraloría" (AUDIO)

Audio Abril 24 - Carlos Baca



Reveló que Chamoun "actuaba a nombre de una empresa en la que era socio el cuñado de Carlos Pólit y que le facturaba a Caminosca y a Odebrecht" El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, explicó que la Fiscalía hizo una investigación que arrogó que los documentos de la supuesta destitución del contralor subrogante Pablo Celi "eran documentos forjados". Mencionó que "Sabett Chamoun y compañía habían pretendido usurpar ilegalmente la Contraloría". Reveló que el ex contralor Carlos Pólit "le quiso dejar sentada a Chamoun, la gerente general de la empresa con la que tenía contratos Odebrecht". Además, manifestó que no va a utilizar la Fiscalía ni para perseguir ni para dejar en la impunidad a nadie y "eso le incluye al expresidente Correa y a todos los ciudadanos", dijo Baca con respecto a las críticas, tanto positivas como negativas, que han surgido por la investigación abierta en contra del exmandatario.

Carlos Baca se refirió sobre un video en el que se observa a Pablo Celi presuntamente rompiendo su destitución. Explicó que la Fiscalía hizo una investigación que arrogó que los documentos de esta supuesta destitución “eran documentos forjados y los implicados están llamados a juicio”. Anunció que se comprobó que esos documento no habían y que “Sabett Chamoun y compañía habían pretendido usurpar ilegalmente la Contraloría”.

Reveló que el ex contralor Carlos Pólit “le quiso dejar sentada a Chamoun, la gerente general de la empresa con la que tenía contratos Odebrecht. Actuaba a nombre de una empresa en la que era socio el cuñado de Pólit y que le facturaba a Caminosca y a Odebrecht”. Señaló que esto lo expondrá ante la Asamblea y reiteró que Pablo Celi nunca fue destituido y actúa en el marco de sus competencias legales.

Sobre la investigación abierta en contra del expresidente Rafael Correa, mencionó que abrieron las investigaciones por varios temas y reprochó que “sea palo porque abogas, palo porque no abogas”. Expuso que “si le instruyo para darle un mensaje a la opinión pública y resulta que no se ha tenido los elementos para saber si participó o no, entonces dicen que le acusaron sin pruebas o en el otro caso, dirán que se han demorado en formularle cargos”.

Aclaró que nunca la actividad de una Fiscal va a satisfacer a todos porque “se topa intereses, seres humanos. Varias investigaciones están abiertas”. Asimismo, rechazó “que si existe un sector de la opinión pública que dice que el fiscal debe actuar y la pregunta es: actuará para salvarse del juicio, para condenarse, para satisfacer a una opinión pública o no”. Carlos Baca dejó en claro que no va a utilizar la Fiscalía ni para perseguir ni para dejar en la impunidad a nadie y “eso le incluye al expresidente Correa y a todos los ciudadanos”.

Sobre el caso de Mauricio Rodas que no se podía archivar el juicio con Odebrecht, explicó que debe estudiar el expediente y revisar el por qué. Expuso que en un momento, Baca recibió una notificación por parte de Thania Moreno, quien archivó el caso de Rodas, para viajar a 9 países para recopilar información. “Se pasaron varios días en México, Singapur, Colombia y varios países y de resultado se archivó”, aseguró Baca al explicar que “si después de todo se tenía que archivar, que bueno, pero si no habían razones para archivar por eso la ley prevé que esto suba un fiscal superior y este caso le corresponderá al Fiscal analizar el expediente y si no existen razones se ratifica el archivo o en caso contrario se dispondrá que otro fiscal continúe las investigaciones”.

Por último, en el caso de que la Asamblea no lo sancione tras su juicio político, el Fiscal manifestó que le ha tacado vivir uno de los momentos más difíciles del país, así como de su vida personal y afirmó que “todo lo que ha ocurrido me hace pensar seriamente en que el país necesita seguir adelante. Hoy se puede hablar de una confrontación política o de un audio, mañana o en otros meses, ojalá no suceda, se puede hablar de cosas mucho más graves y creo que se debe seguir adelante”.

“He actuado y seguiré actuando con total coherencia y transparencia”, precisó.

(PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio