"Mientras yo he sido fiscal, no han aterrizado "avionetitas" del cártel de Sinaloa", asegura Carlos Baca (AUDIO)

"Hemos hecho un trabajo serio y vamos a demostrar porque se rompió paz en frontera", puntualizó El fiscal Carlos Baca Mancheno, en declaraciones para ecuadorinmediato/radio, se refirió a sus declaraciones de que en su interpelación en el juicio político que se lleva en su contra explicará porque hubo paz en la frontera norte. Destacó que desde que se encuentra en el cargo "no ha habido cositas que se han tapado, no han habido cositas que no se han investigado, no ha habido avionetitas que han aterrizado en haciendas privadas de personas del cartel de Sinaloa y que no han terminado en nada, no ha habido llamadas telefónicas suspendiendo operativos de control de drogas en las cuales había personas involucradas".

Mencionó que sus expresiones “no es una amenaza. Seamos absolutamente claros. En el juicio político vamos a ver de qué lado del país están y no porque yo represente al país o no”.

Aseguró que “yo les voy a decir en el juicio político porque había paz en la frontera. Si hay algo que yo voy a ratificar, independientemente de que siga o no en el cargo, es que hemos hecho un trabajo serio, coordinado, respetuoso, con el Ministerio del Interior, con los estamentos de la Policía y ahí vamos a demostrar porque esa paz se rompió, porque esa paz dejó de existir”.

Al ser consultado si eso tiene que ver con José Serrano, expuso que “tiene que ver con lo que el país ha enfrentado en este tiempo. Mientras algunos están diciendo que yo tengo que irme a mi casa por haber dado una rueda de prensa y haber revelado al país que el presidente de la Asamblea habla con el prófugo al que fiscal investiga para bajarse al fiscal, eso no les ha sabido gustar”.

“Resulta que lo que ha tenido que hacer el fiscal general, porque ese es el único cargo que tengo, haber dado una rueda de prensa, lo que tenía que haber hecho el fiscal general era quedarse callado. Búsquense a otro entonces”, puntualizó.

Baca expuso que lo que dirá no va a ser una gran sorpresa, pero será absolutamente claro y firme con el país en decir que es lo que ha estado en juego. “Mientras yo he sido fiscal, no ha habido cositas que se han tapado, no han habido cositas que no se han investigado, no ha habido avionetitas que han aterrizado en haciendas privadas de personas del cartel de Sinaloa y que no han terminado en nada, no ha habido llamadas telefónicas suspendiendo operativos de control de drogas en las cuales había personas involucradas. Eso en mi época no ha pasado y no va a pasar”.

“Mientras yo siga siendo fiscal voy a hacer todo apegado a derecho. Insisto, yo no voy a ser un panegírico de la institución, he cometido errores, pero a mí no me pueden acusar de pillo, ni de corrupto, ni de cómplice, ni de sinvergüenza porque eso no soy”, sentenció.

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio