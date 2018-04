Carlos Baca: "Lo único probado es que di una rueda de prensa y por eso Comisión recomienda juicio político" (AUDIO)

Audio Abril 24 - Carlos Baca II



Destacó que pruebas que se han presentado carecen de valor jurídico El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, se refirió al juicio político que se sigue en su contra en la Asamblea Nacional. Aseguró que en el informe de la Comisión de Fiscalización se expone que lo único que se ha comprobado es que dio una rueda de prensa y lo demás carece valor jurídico. "No tienen nada de que acusarme. Las verdaderas razones detrás del juicio político nunca van a ser dichas a la opinión pública, porque creo que se ha demostrado que la convivencia y el silencio es lo que la política ecuatoriana quiere".

Explicó que ha preferido mantener un perfil técnico, pero ya que le llevaron a juicio político, debe defenderse en esa arena. “No hay pruebas, me notificaron con el informe de la Comisión de Fiscalización, 138 páginas. La comisión hace un análisis de las pruebas, de las de ellos, (los interpelantes), las mías y las que pidió la comisión de oficio”.

“Respecto de las notas de prensa, no son prueba dice la comisión, respecto del audio dice (la comisión) que de la grabación se puede concluir que existen intenciones de entregar documentos en contra del fiscal para sacarlo del cargo, así como para sacarlo de la fiscalía. Dice que lo único que está probado es que di, dice que la nota de CNN no puede ser analizada como prueba, que los documentos analizados no pueden ser analizados como prueba”, acotó.

Baca expuso que en el informe dice que “se ha evidenciado que el parte fue emitido el 26 de febrero de 2018 a las 8:45 en la dirección de investigaciones de la fiscalía, con la finalidad de solicitar la apertura de una indagación penal. Dice que estos documentos prueban de manera clara y fehaciente que el audio identificado por el policía Danny Andrés Ibarra Guamá es el audio difundido por el fiscal en la rueda de prensa a las 9:30 de la mañana y que está en indagación previa, lo cual se mantiene en reserva. Es decir, dicen que efectivamente está judicializado”.

Sobre las declaraciones juramentadas, dijo que “aquellas declaraciones juramentadas dice que en ese sentido un notario solamente puede receptar declaración juramentada en los casos en los que la ley reconoce esta atribución y todas aquellas declaraciones juramentadas que son otorgadas fuera de los casos previstos en la ley, carecen de sustento jurídico y el notario no debía permitir su celebración. La declaración juramentada del policía dice que carece de valor jurídico porque no tiene uno de los elementos esenciales”.

“Carece de valor jurídico la declaración, carece de valor jurídico la alegación de que no se judicializó, carece de valor jurídico las notas de prensa y así, lo único que está probado es que el fiscal dio una rueda de prensa y por la rueda de prensa recomiendan juicio político, censura, destitución, procesamiento penal y que se mande todo esto a las instancias administrativas. Me quieren fuera del cargo, así de sencillo”, puntualizó.

El fiscal aseguró que no tiene enemistad con José Serrano. “Queda claro quienes me quieren fuera del cargo. Cuando comparecí a la Asamblea Nacional yo expresé, de una manera estructurada, documentada y básicamente fundamentada en hechos comprobados y comprobables que detrás del cargo de fiscal general del Estado estaba un grupo de personas a las cuales no les convenía mi presencia en esa función: José Serrano, Carlos Pólit, Thania Moreno y el entorno de ellos, las personas que estuvieron operando como delegados de Pólit: el señor Fernando Villavicencio, Andrés Páez. Está clarísimo, es evidente, se reúne Fernando Villavicencio con José Serrano y de pronto aparece el informe con indicios de responsabilidad penal en el portal de Villavicencio y después aparecen una fotografías en la suite en el hotel Marriot de Fernando Villavicencio con José Serrano, y después aparece la señora Moreno (Thania), que sin una denuncia de por medio, con hojas simples, decide iniciar una investigación sobre peculado”.

“No tienen absolutamente nada en mi contra y eso es lo que más les desespera. Sale Pólit a mostrar, con el más absoluto cinismo. Durante 10 años, ODEBRECHT hizo lo que quiso; y no solo ODEBRECHT, cuantas otras empresas públicas y privadas más hicieron lo que les dio la gana con los fondos públicos y Pólit nunca vio nada y cobró USD$10 millones por limpiar los informes de ODEBRECHT y están grabados, el país vio con estupor que el contralor negociaba coimas con una empresa contratista y después de eso aparecen estos informes y aparece Serrano, Villavicencio y otros actores políticos pretendiendo destruir la imagen del fiscal, pretendiendo destruir al fiscal”, agregó.

Sin embargo, sostuvo que el principal problema es que “ellos hicieron todo lo que estuviera a su alcance para impedir que las investigaciones continúen. Las investigaciones han continuado, los hechos han continuado. Ahora, vía mediática, vía Asamblea, lo único que han buscado es “bajarse” al fiscal, tal como lo dicen en el audio”.

(AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio