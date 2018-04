Para Fiscal Baca, información que ha dado Carlos Pareja Yannuzzelli no ha sido consecuente (AUDIO)

"Es exactamente la misma que ya se hizo pública en su cuenta de Twitter", puntualizó Carlos Baca Mancheno, Fiscal General del Estado, se refirió al retorno de Carlos Pareja Yannuzzelli, donde supuestamente debía ser él quien permita este regreso al país del exministro de hidrocarburos. "Yo no tenía que autorizarles. Cuando yo me entero vía Twitter, como la mayoría de ecuatorianos, mi primera reacción fue decirle al país que me alegra que el señor regrese para que enfrente a la justicia".