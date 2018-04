Alcalde Rodas pidió endeudarse en USD$134 millones para obras que ya estaban hechas, denuncia concejala Castañeda

Asegura que, por ejemplo, obras de la EPMMOP que tenían que hacerse, pero no se concretaron, aparecen nuevamente enlistas en el pedido Susana Castañeda, concejal de Quito, aseguró que lo que ocurre en el Municipio capitalino es parte del desgobierno que ha habido en la ciudad en los últimos años. "Al primer personero de la ciudad le cayó la Alcaldía del cielo, no pensó ganar, no tuvo planificacion ni conocimiento adecuado sobre problemas de ciudad", aseguró Castañeda sobre la labor de Mauricio Rodas. Denunció que la administración de Rodas enlistó obras ya realizadas para obtener un préstamo por USD$134 millones: "Cuando quisimos alzar la voz en el Concejo, no se nos permitió y se clausuró la sesión", reprochó.