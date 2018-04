Filmaron ebrio a Jorge Guagua en salsoteca; ahora pide disculpas (VIDEO)

"Estoy consciente de que no era el momento de salir (a un centro nocturno) por el mal momento que estamos pasando", afirmó Días atrás se hizo viral en redes sociales un video en el que se ve al jugador de Emelec, Jorge Guagua, completamente ebrio, caminando en una salsoteca. Este martes, el deportista ecuatoriano pidió disculpas a los hinchas del club, a la directiva y al cuerpo técnico por su error.

En redes sociales se conoció el video, en donde se observa a Guagua sin camiseta y en aparente estado de embriaguez en una discoteca; pues no podía mantenerse en pie por sí solo.

Abordado por la prensa en el exterior del complejo deportivo de Samanes, donde entrenó esta mañana con el equipo de reservas de Emelec, el zaguero Jorge Guagua pidió disculpas a los hinchas del club, a la directiva y al cuerpo técnico.

"Ustedes me conocen y saben que no soy de andar en esto, de mi parte solo puedo pedir disculpas a todo Emelec, al presidente del club, al cuerpo técnico y a la hinchada; estoy consciente de que no era el momento de salir (a un centro nocturno) por el mal momento que estamos pasando y quiero hacerles saber que sigo comprometido con el equipo", dijo Guagua a los periodistas.

Con información de El Universo

(PAY)