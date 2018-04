Eva García: Tasa aduanera "fue pedido de contribución a empresarios" para combatir contrabando

Explicó que se puede apelar decisión del CAN y "tratar de llegar a otro tipo de acuerdo" La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, lamentó la decisión de la CAN para que Ecuador retire la tasa aduanera. Explicó que se debe asumir "ciertos costos para modernizar la aduana porque Ecuador padece de un flagelo terrible que es el contrabando, que afecta nuestra industria". Explicó que ese fue "el pedido de contribución a los empresarios" para combatir contra este delito. Además, resaltó que esta medida no cerraba los mercados y sostuvo que se puede apelar y tratar de llegar a otro tipo de acuerdo.