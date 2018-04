Gustavo Larrea: Diario El Tiempo de Colombia desmintió supuesta foto mía con Raúl Reyes

Señaló que quien aparecía en esa imagen era periodista argentino Patricio Etchegaray Gustavo Larrea, director del movimiento Democracia Sí, se refirió al supuesto vínculo que tendría con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para financiar la campaña del expresidente Rafael Correa. Indicó que el diario El Tiempo de Colombia publicó una foto donde supuestamente aparecía él, pero luego se disculpó ya que era otra persona la que aparecía en la imagen con el excomandante de las FARC, Raúl Reyes, la cual fue encontrada en su computador.

Mencionó que “el tema de Colombia era uno que conocía (cuando era ministro), yo participé en Nueva York en la reunión de organismo no gubernamentales adscritos a Naciones Unidas precisamente para exigir a las fuerzas beligerantes de Colombia respeto a las vidas sociales. Propusimos declarar al secuestro como delito de lesa humanidad y por lo tanto perseguible en cualquier parte del mundo, lamentablemente Naciones Unidas no lo define así”.

Recordó que cuando asumió el Ministerio de Gobierno “los temas de seguridad más importantes se ubicaban en Sucumbíos, teníamos cerca de 300 asesinatos por año. La primera misión importante del mando policial fue fortalecer un equipo de inteligencia y simultáneamente impulsar una policía de presencia de las Fuerzas Armadas y del Estado en su conjunto en la frontera”.

Por ello, aseguró que se redujo a 7 el número de asesinatos en el 2007. “Había gente vinculada a las FARC, a grupos paramilitares y al narcotráfico”.

De igual manera, expuso que “no tenía ninguna relación con el financiamiento de la campaña del expresidente Correa, yo era parte de la comisión política. La comisión de finanzas esa época estaba integrada por Camilo Samán y el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz”.

Larrea también comentó sobre la computadora que se le encontró al ex miembro de las FARC, Raúl Reyes, donde supuestamente aparecía su nombre. “De esa computador, el diario El Tiempo de Bogotá publicó mi “foto” con Raúl Reyes. La foto era del periodista argentino Patricio Etchegaray y no de Gustavo Larrea, el mismo diario al otro día desmintió y me mandó una carta”.

Por otro lado, el exministro aseveró que tuvo la valentía y decisión de salir de Alianza PAIS. “Esta discrepancia con el expresidente Correa estalló en diciembre de 2008 y enero de 2009”.

