"Bajo estudio" denuncia contra Ecuador por caso Jorge Glas en CIDH

Caso se refiere a prisión preventiva dictada contra ex Vicepresidente el 2 de octubre del 2017 Eduardo Franco Loor, uno de los abogados de Jorge Glas, ex Vicepresidente del Ecuador, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está estudiando la denuncia emitida en contra del país por la prisión preventiva que se le dictó el 2 de octubre del 2017 en la investigación de la trama de ODEBRECHT por asociación ilícita, que terminó con la sentencia de 6 años contra el ex Segundo Mandatario.