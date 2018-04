REVELACIÓN: César Navas: Oscar y Katy habrían sido secuestrados en Puerto Rico de Colombia

"No es que nos ha faltado la voluntad de negociar, ellos no la han tenido", enfatizó La comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibió a los Ministros del Interior, Cesar Navas, al ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y Jorge Costa, de la SENAIN, para que informen sobre las acciones que se han llevado a cabo para la seguridad en la frontera con Colombia. A su salida, Navas explicó que Oscar Villacís y Katy Velasco "se desplazaron a Colombia, a la población de Puerto Rico, y ahí aparentemente los secuestran". Insistió que no han tenido otra comunicación y que eso demuestra una falta de voluntad de negociar de los secuestradores.