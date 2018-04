"Hace falta mayor liderazgo del Ministerio de Defensa y su titular": Oswaldo Jarrín (AUDIO)

Audio Abril 23 - Oswaldo Jarrín



Además, señaló que "no hay una política de defensa y seguridad" El exministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, explicó que de parte del Ministerio de Defensa y su titular hace falta un mayor liderazgo para que las políticas de defensa y seguridad sean claras en el país. Considera que "no hay la dirección que se debe establecer desde el Ministerio de Defensa a las Fuerzas Armadas en la planificación u orientación que requiera". Además, sostuvo que el conflicto en la frontera norte se debe abordar desde varios frentes, ya que no es únicamente una solución militar lo que se necesita, sino un procedimiento más integral.