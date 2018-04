Obra de teatro "Dra. Amores" da consejos prácticos para encontrar la pareja ideal (AUDIO)

Audio Abril 23 - Belkis Granda y Alexandra Londoño



Junto a la puesta en escena se venderá el libro "El Kama-Sutra emocional de la Dra. Amores" Las actrices Belkis Granda y Alexandra Londoño son parte del elenco de la obra de teatro "Dra. Amores", que conjuga comedia, video, y una amplia investigación en el territorio de la psicología respecto a los vínculos de pareja. "Empecé con la idea de hablar de los temas de amor porque hace muchos años vi un libro con el título de "Consiga a su hombre ideal", y quise llevar eso al teatro de una manera divertida", dijo Alexandra.

La actriz comenta que mientras creó la obra estudiaba artes escénicas. “Luego estudié psicología. Entendí que toda la información que recibimos de revistas, en la web está cargada de mitos sobre las parejas y relaciones”, acotó.

La presentación de la obra incluye el lanzamiento del libro "El Kama-Sutra emocional de la Dra. Amores", un escrito ilustrado que es presentado como “manual de posturas frente a la vida para conseguir a la pareja de sus sueños”.

“Ya que estaba investigando esto de las parejas, y tenía las fuentes bibliográficas, lo quise contar de una forma cómica porque pensé que no me lo iban a entender en plan tesis, sino que tenía que hablarlo de la forma más coloquial posible”, señala Alexandra Londoño.

La doctora Amores es una escritora, psicóloga, parejóloga y sexóloga, que recorre escenarios compartiendo charlas magistrales con el público sobre la forma de encontrar a la pareja ideal; su personalidad liberal, divertida y poco convencional la hacen un personaje muy especial que la llevarán a curiosas reflexiones sobre el tema amoroso.

Sus conferencias son precedidas por su fiel admiradora y presidenta de su club de fans, la licenciada Querencia Segura, que es representada por la actriz Belkis Granda.

“Mi anhelo mayor es llegar a ser como la doctora, y soy parte de la logística de esta charla magistral, le doy apoyo a la Dra. Amores”, explica Belkis Granda.

El productor audiovisual Santiago Hidalgo, quien se encarga de los videos de la obra, comenta que existe un tercer personaje en escena. “Khriss Rey es un cantante que nos ha apoyado y que no le contaremos de qué manera se involucra en la obra, pero lo sabrán al verla y puedan darse cuenta cómo conjugamos la psicología con el teatro y la producción audiovisual”.

Para Alexandra, “el núcleo de la sociedad no es la familia, sino la pareja. Espero que las palabras de la Dra. Amores lleguen a jóvenes que vayan a ver la obra y que digan: no necesito tener una relación que no sea sana o tóxica para ser feliz, sino una relación sana. Gracias a este libro pude conseguir una relación mejor”.

“Algunas personas entran con un poco de duda, no saben lo que van a ver, si es un consejo o una obra, no saben si se van a reír. Pero luego la gente sale contenta, sale a comprar los libros. Una psicóloga que fue a ver la obra ya tenía un libro y luego de ver la obra compró dos más para regalarles a sus colegas”, cuenta Santiago.

“Es importante que el teatro sea crítico, que hable de cosas que nos interesen, por lo tanto, el tema de la pareja estará siempre vigente, abordado desde cualquier punto de vista”, agregó Alexandra.

Según Santiago Hidalgo, la obra se presentará en varios sectores de la capital y el objetivo es mostrarla en todo el país. “Queremos llegar a colegios y universidades”, dijo.

La obra de teatro "Dra. Amores", dirigida por Francisco Bedoya, se presentará desde el jueves 26 de abril hasta sábado 28 en la Sala de Artes Escénicas TriCiclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19h30.

