Ediles de Quito piden sesión extraordinaria de Concejo para tratar actos de corrupción

Concejal Marco Ponce aseguró que en proceso de regularización de taxis no han existido denuncias El Concejal Marco Ponce se refirió a la investigación de la Fiscalía por presuntos casos de corrupción en el Municipio de Quito, donde informó que se ha pedido una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano para que el alcalde Mauricio Rodas brinde la información completa. "Es un tema del que poco se conoce, tenemos un comunicado por la Fiscalía que fue dirigido a la presidencia de la comisión especial para la regularización de taxis. Se habla de medios de transporte dentro de Quito, sin embargo, tuvimos una reunión en la comisión de regularización y llegamos a la conclusión de que en la regularización actual no hay ninguna denuncia".

Señaló que “sabemos que está involucrado un gerente técnico del Sistema Metropolitano de Transporte, obviamente ya ha presentado su renuncia; la flamante Secretaria de Movilidad que también ha presentado su renuncia y el ex secretario de Movilidad que acababa de ser nombrado. Todo está en el tema de movilidad y transporte masivo urbano, sabemos que hay algunas denuncias no confirmadas en el tema del taxismo, pero no en el tema de regularización”.

El edil recordó que la comisión de vigilancia se formó hace 9 meses, cuando inició el proceso de regularización de taxis. “Lo que se hizo fue crear una comisión especial para supervisar el proceso de regularización y se lleve dentro de las normas determinadas. El proceso funciona en una forma transparente hasta aquí, se han cumplido los plazos previstos”.

Además, manifestó que todos los concejales deben estar prestos a brindar una declaración en la fiscalía. “Debe aclararse, el conocimiento que se tiene es bastante bajo. Se ha pedido al alcalde una sesión extraordinaria de concejo para que dé la información completa”.

Por otro lado, Ponce destacó que el proceso del Metro de Quito está adelantado, ya que el terreno ha sido idóneo, pero que el problema de la basura en la capital está en busca de una solución”.

(AEH)

Fuente: Radio Sonorama