ANUNCIO: Fiscal Carlos Baca: En mi juicio político "mostraré al país por qué había paz en frontera"

Además, señaló que la Asamblea "se ha puesto de lado de los compadritos" El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, se refirió sobre el proceso de juicio político que se lleva en su contra por presunto incumplimiento de funciones. Reveló que el día de la audiencia en la Asamblea, "le voy a mostrar al país por qué había paz en la frontera". Además, indicó que "por primera vez voy a hablar de política (en su juicio político) y espero que les guste o que les disguste".

Además de la evaluación que realiza el Consejo Transitorio a su gestión, Baca señaló que “me va a acusar la Asamblea por hacer mi trabajo y por decir la verdad. La Asamblea se ha puesto de lado de los compadres, la Comisión de Fiscalización se ha puesto de lado de los compadritos”.

Reveló que el día de la audiencia en la Asamblea, “le voy a mostrar al país por qué había paz en la frontera y cuál fue el enorme error que cometió Carlos Baca, que cometió César Navas y la institucionalidad el Estado en entrar a retomar el control y entrar a combatir el narcotráfico”.

Además, manifestó que va a demostrar que “esos comisionados y peticionarios se han puesto de lado de la impunidad, que quieren con esto echar abajo todo lo que se ha avanzado”. Recalcó que tiene 6 procesos penales en su contra, “este ha sido el costo de enfrentarme a las organizaciones delictivas".

"Por primera vez voy a hablar de política (en su juicio político) y espero que les guste o que les disguste", acotó.

El fiscal recalcó que “me han juzgado por hacer, no por tratar, ni por ser cómplice de nadie”. Asimismo, reconoció que ha cometido errores, “uno de los principales fue no haber fortalecido los equipos técnicos desde un primer momento, no haber recorrido más las provincias, las realidades locales son muy distintas”.

Sobre el narcotráfico, Navas sostuvo que sus expectativas es que “la penetración (del narcotráfico) no haya sido muy grande. Esperamos que no sea una penetración estructurada". Sin embargo, detalló que se siguen dando “golpes a la estructura del crimen organizado".

Recordó que hace 2 o 3 días hubo un operativo “en el que los criminales cercenó la mano a un miembro del GIR. Seguimos golpeando al narcotráfico". Además, afirmó que es un riesgo latente que el narcotráfico logre corromper a algún funcionario.

(PP)

Fuente: Radio Sucesos