Taxistas, en contra de freno a regularización de nuevas unidades en Quito

No pueden asegurar que en último proceso hubo entrega irregular de dinero El taxismo de la ciudad de Quito se pronunció ante las investigaciones por supuesta entrega de dinero a cambio de cupos, aseguran que no les constan estos actos de corrupción, por lo que advierten que no aceptarán que se suspenda la regularización de unidades.