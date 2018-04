ATENCIÓN: César Navas: "No ha existo otro contacto" con secuestradores de pareja ecuatoriana

"Esto muestra que no existe una voluntad por parte de ellos de tratar de llegar a un punto de negociación y es lo mismo que pasó con los 3 trabajadores de El Comercio", explicó El ministro del interior, César Navas, señaló que desde la prueba de vida que los secuestradores de Oscar Villacís y Kathy Velasco enviaron días atrás, no han tenido un nuevo contacto. "Esto muestra que no existe una voluntad por parte de ellos de tratar de llegar a un punto de negociación", afirmó al señalar que tampoco han tenido información de este grupo para el retorno de los cuerpos de los trabajadores de El Comercio.