"Se quiere perseguir a persona que denuncia", asegura abogado de policía Danny Ibarra

Comentó que se abrió otro proceso en contra de su defendido, pero no se especifica cual es el cargo Miguel Ángel Angulo, abogado del policía Danny Ibarra, encargado de elaborar el parte policial del audio entre José Serrano y Carlos Pólit, se refirió a la situación de su defendido, tras las declaraciones que realizó en la Comisión de Fiscalización, asegurando que se lo está persiguiendo por haber denunciado intimidación por parte del Fiscal Carlos Baca Mancheno. "El señor fiscal, para difundir este audio necesitaba dos cosas: una autorización judicial o un acto legal para que este audio sea judicializado, sino estaría irrumpiendo en la privacidad".

“Al señor (Renato) González Peñaherrera se le solicita que se elabore el parte policial y este a su vez designa, solicita y obliga al señor Danny Ibarra que realice el parte, pero se le pide que sea realizado con anticipación a la rueda de prensa, es decir a las 8 y 45 de la mañana para aseverar que el audio estaba judicializado”, acotó.

Señaló que después de la rueda de prensa, Ibarra “realiza una declaración juramentada donde hace constar todas y cada una de las cosas que se han afirmado en los medios de comunicación y en la comisión de fiscalización. Es decir, que fue presionado para que realice el parte, se denuncia esto ante la fiscalía por el delito de intimidación y obviamente el señor fiscal no puede investigar una denuncia a la que va a ser investigado”.

Sin embargo, sostuvo que “simultáneamente a que se abre la denuncia, se abre otro proceso investigativo ya no como denunciante el señor Danny Ibarra, sino para investigar, en torno a los mismo hechos, a diferentes personas con el propósito de cubrirse política y jurídicamente. En este país, si tu denuncias un acto de corrupción, posteriormente, por la protección, se te puede investigar ese mismo hecho que estás denunciando”.

El jurista explicó que para que se abra una investigación, debe haber sospechosos sobre un determinado delito. “En este caso no se llama a ninguna persona como sospechosa, no se especifica que tipo penal se está investigando y lo inaudito es que el día que comparece el señor Danny Ibarra a rendir su versión en el proceso que abre fiscalía, no el que denunció, se ratifica en su declaración juramentada, luego José Serrano rinde su versión y la fiscal manifiesta que el investigado es el señor Danny Ibarra y no él”.

“Se le requirió a la fiscal que formalice a quien se está investigando, los tipos penales y nos los contesta de una manera clara. Se quiere perseguir a la persona que denuncia. Seguirle un proceso legal al sargento Ibarra sería como que a usted le roben y le sigan un juicio.”, puntualizó.

Finalmente, informó que Danny Ibarra se encuentra laborando normalmente e incluido en el programa de protección de testigos.

(AEH)

Fuente: Pública FM