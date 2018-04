Caso David Romo: Fiscalía acusa a 6 personas por presunto asesinato

12 versiones distintas han complicado este caso. Su madre ha denunciado "negligencias" por parte de las autoridades en el proceso de investigación. Cuatro años y 11 meses han pasado desde que David Romo desapareció. Desde entonces, su madre, Alexandra Córdova, lo ha buscado siguiendo las pistas que junto a la Policía se han ido encontrado. La mañana de este lunes 23 de abril, se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 6 procesados por su presunta participación en el delito de asesinato de David Romo. El Juez Telmo Molina se pronunciará sobre vicios de procedibilidad en la causa este miércoles 25 de abril a las 14h00. "Con todos los "errores", negligencias, omisiones e incluso delitos que están plasmados en el expediente, será que quien está llamado de impartir justicia, si lo haga esta vez?", cuestionó Córdova.

El próximo 16 de mayo se cumplirán 5 años de la desaparición de David Romo. “Me dicen que no solo lo desaparecieron, sino que lo han asesinado, que lo han cortado en pedazos y que para no dejar huellas, sus vísceras las han lanzado a los cerdos para que se las coman y que sus partes restantes fueron incineradas sin dejar huella alguna. Lo pulverizaron me dicen con un soplete y luego dentro de un horno”, expresó Alexandra Córdova.

Reiteradamente ha denunciado irregularidades en el proceso de investigación sobre la desaparición de su hijo. Córdova explica que el número de IMEI que consta en el proceso judicial no coincide con el del teléfono celular de su hijo, por lo que se cuestiona cómo las autoridades encontraron a los presuntos sospechosos que se han involucrado en el caso.

“Qué decepción tan grande experimento cuando veo que, con toda la capacidad que dicen tener lleguen a concluir en que David terminó hecho polvo y que ni siquiera ese polvo ya existe. Cuánta negligencia en el proceso investigativo, cuánto ocultamiento”. En este caso, conforme avanzaban las investigaciones, se escuchaban nuevas versiones del paradero de Romo, hasta la teoría de su asesinato, en total han sido 12 versiones distintas, 8 fiscales han conocido la causa y decenas de investigadores han participado en ella.

Este lunes concluyó el primer día de audiencia preparatoria de juicio a 6 procesados por el presunto delito de asesinato en contra de David Romo. El Juez Telmo Molina se pronunciará sobre vicios de procedibilidad en la causa este miércoles 25 de abril a las 14h00.

“Con todos los “errores” negligencias, omisiones e incluso delitos que están plasmados en el expediente, será que quien está llamado de impartir justicia, si lo haga esta vez? Autores materiales, cómplices, encubridores, responsables por acción y omisión, sean sancionados con todo el rigor de la ley pero sobre todo tiene que devolverme a mi hijo, después de 5 años de investigaciones de supuestos expertos, es lo que exijo”, escribió Alexandra Córdova al conocer que este lunes se da la audiencia preparatoria de juicio.

