Delfín 3  Emelec 1

Crónica – Final Partido Delfín de Manta venció 3 por 1 al Club Sport Emelec en el estadio Jocay de Manta por la fecha 10 del Campeonato Nacional. Los goles los anotaron Geovanny Nazareno, Fernando Arismendi y Carlos Garcés. Mientras que Robert Burbano adelantó momentáneamente a los eléctricos.

Se mira la mano de Fabián Bustos en este nuevo Delfín. El conjunto cetáceo mantuvo el juego de Emelec que llegó al arco de Pedro Ortiz en contadas ocasiones. Al minuto 7 de juego, Carlos Garcés no pudo un mano a mano con Adrián Bone y dejó el balón en un costado. El mismo terminó en los pies de Henry Patta, que remató de forma fortísima pero se fue por arriba del horizontal.

Minutos más tarde, Delfín llegó al área por la banda derecha. Se colocó un centro al segundo poste y Fernando Arismedi intentó una tijera para impactar el esférico. No lo consiguió por lo que lo pifeó. Por el lado eléctrico, la primera llegada se produjo por un tiro penal. Robert Buebano lo pateó decidido para mover el marcador 1 por 0. Con esa anotación, los de Alfredo Arias se prendieron y llegaron de forma más contante. Jefferson Montero desbordó por la izquierda e intentó conectarse con Joao Rojas. En una jugada intentó una tijera pero no fue fructífera. El balón terminó en Hólger Matamoros, remató directo al arco pero no pudo ser gol.

Con el paso de los minutos, el Delfín se asentó en la cancha y puso sus condiciones. Carlos Garcés fue el jugador más desequilibrante. Al minuto 33, recibió el balón de espaldas al arco. Se lanzó hacia la derecha para llegar a la última línea y colocar el centro. Geovanny Nazareno llegó a cabecear solo y mandar el balón al fondo del arco. Tiempo después, el mismo delantero cetáceo remató muy cerca de Adrián Bone para dejar el rebote. Fernando Arismendi lo tomó para revertir el marcador. Con el 2 por 1, los 2 equipos se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, el ritmo de juego bajó, pero Delfín tenía el control del balón. En la primera acción, Francisco Silva topó el balón con su brazo y se decretó tiro penal. El encargado: Carlos Garcés. El número 11 cetáceo se paró firme frente al balón para sacar un remate potente a la derecha. Adrián Bone se lanzó al otro costado, engañado.

Con el 3 por 1, Emelec buscó velocidad con Ayrton Preciado y Fernando Luna, pero no lo consiguieron. Fabián Bustos mantuvo su juego ordenado. Además de aprovechar el buen pie de Luis Chicaiza para mover a su equipo. Al minuto 71, el mismo Chicaiza intentó un tiro colocado pero Bone se supo estirar para mandar el balón al tiro de esquina. Sin más acciones, Delfín volvió a derribar a un grande en su estadio.

Fuente: Radio La Red